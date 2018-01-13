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Resmen açıklandı! İşte Moussa Sow'un yeni takımı

RESMEN AÇIKLANDI! İŞTE MOUSSA SOW'UN YENİ TAKIMI

Bursaspor, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Senegalli golcü Moussa Sow'u transfer etti.

Tarih : 13 Ocak 2018, 16:10
Puan Ver : Resmen Açıklandı! İşte Moussa Sow'un Yeni Takımı(10/10)6

Bursaspor, Senegalli futbolcu Moussa Sow'u resmen transfer ettiğini açıkladı.

EN SON AL-AHLİ'DE FORMA GİYDİ

Bursaspor, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Senegalli futbolcu Moussa Sow'u resmen transfer ettiğini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al- Ahli'den transfer edilen Moussa Sow, Türkiye'ye hiç de yabancı değil.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 75 GOL ATTI

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Moussa Sow, sarı lacivertli ekip ile 185 maça çıkarken 75 gol kaydetti ve 32 asist gerçekleştirdi. Bu sezon ise Al-Ahli Dubai'de 8 maça çıkan Sow, yalnızca 1 kez gol sevinci yaşadı.

SOW TRANSFERİNİN DETAYLARI

Bursaspor Başkanı Ali Ay, prensipte anlaşma sağlanan Mousa Sow transferinin detaylarını açıkladı.

Başkan Ay, "6 aylık bir anlaşmamız var. 800 bin Euro ödenecek bu 6 ay içerisinde. Sow'u isteyen İstanbul kulüplerinden biri de vardı ama Sow, 'Ben Bursaspor'a söz verdim, Bursaspor'a gidiyorum' dedi. İnşallah takımımıza şov yaparak dönerek" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN İMZALARI ATMAMIZ"

Bursaspor'un Olağan İdari ve Mali Kongre Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor Başkanı Ali Ay, Mousa Sow transferinin detaylarını açıkladı. Başkan Ay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi Bursa'ya geldi Sow ama ben her zaman şunu söylüyorum, imza atmadan henüz kesinleşmiş bir şey yok. Önemli olan imzaları atmamız, evet anlaştık. Yarın sağlık kontrolünden geçecek veya pazartesi günü. 6 aylık bir anlaşmamız var. 800 bin Euro bu 6 ay içerisinde. Çünkü Sow bayağı bir parayı da bıraktı geldi buraya. Ben buradan öncelikle kendisine çok teşekkür ederim. Çünkü başka kulüpler de vardı bizim haricimizde. Hatta İstanbul kulüplerinden de vardı biri. 'Ben Bursaspor'a söz verdim, Bursaspor'a gidiyorum' dedi. Ben öncelikle kendisine teşekkür ediyorum, taraftarımızın da hepimizin de gördüğü bir şey vardı. Gol atmakta biraz zorluk çekiyorduk. Hocamın da tanıdığı çok iyi bir futbolcu. Biliyorsunuz menajeri de bizim Ricardo Faty'nin menajeri. Acaba olur mu diye düşünürken, iş gerçekleşti. Hocamız da çok memnun. Özellikle o da tebrik etti. İnşallah Bursaspor'a faydalı olur. Bu transfer konusunda bayağı bir paranoyak oldum ben. Çünkü neticede futbolcuyu ne için alıyorsunuz, takıma katkı olsun diye alıyorsunuz ama bazı futbolcularımızda bunu göremedik. Uyum sağlayamadık, bazı sakatlıklar girdi devreye. Onun için çok ince eleyip sık dokuyoruz, ondan sonra alıyoruz. Onu başardık çok şükür. İnşallah takımımıza Sow da şov yaparak döner."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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