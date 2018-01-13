Medipol Başakşehir, İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın transfer sürecini tamamladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın transferini kulübün Twitter hesabından açıkladı.

SADECE BAŞAKŞEHİR'İN DEĞİL TÜRKİYE'NİN TRANSFERİ

Medipol Başakşehir Kulübü, Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Başkan Göksel Gümüşdağ, kulübün twitter adresinden yaptığı açıklamada, Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir'in değil Türkiye'nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.BARCELONA DA ARDA TURAN'IN BAŞAKŞEHİR'E TRANSFERİNİ AÇIKLADI

İspanyol devi Barcelona Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Arda Turan'ın kiralık olarak transferi konusunda İstanbul Medipol Başakşehir ile anlaşmaya varıldı" dedi.

Kaynak: haberinburada