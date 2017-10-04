RESİMLERDE GÖRÜLEN İLK İMAJ, KİŞİLİĞE DAİR İPUÇLARI VERİYOR
Göz yanılsamalarından oluşan test, insanların karakterlerini ortaya koyuyor.
Resimlerde görülen ilk imaj, karakteri ortaya koyuyor.PSİKOLOGLAR TARAFINDAN KULLANILIYOR
Son yıllarda oldukça popüler olan bu testler kişinin karakteri hakkında önemli ipuçları vermektedir. Birçok psikolog tarafından kullanılan bu testler internet kullanıcıları tarafından da oldukça beğenilmektedir.
Kaynak: haberinburada
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