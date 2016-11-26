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resident evil'dan taptaze haberler!

RESİDENT EVİL'DAN TAPTAZE HABERLER!

Efsanevi Resident Evil serisinin yeni oyunun çıkması için geri sayım başladı. Bundan tam iki ay sonra, yani 24 Ocak 2017'de satışa sunulacak yapımın sistem gereksinimleri resmileşti.

Tarih : 26 Kasım 2016, 11:20
Puan Ver : Resident Evil'dan Taptaze Haberler!(10/10)11


 



Efsanevi Resident Evil serisinin yeni oyunun çıkması için geri sayım başladı. Bundan tam iki ay sonra, yani 24 Ocak 2017'de satışa sunulacak yapımın sistem gereksinimleri resmileşti.



 



Dünyada korku-hayatta kalma oyunundan bahsedildiğinde, akla önce iki isim gelir: Resident Evil ve Silent Hill. Silent Hill, hala o gerilim ve çaresizlik hissini yansıtsa da, Resident Evil serisi özellikle dördüncü oyundan itibaren gerilim sosuna bulanmış bir aksiyon olarak karşımıza çıktı. Elbette söz konusu oyunlar da son derece başarılıydı ve bu başarılarını satış tablolarına yansıttılar. Eleştirilen nokta ise, bu oyunlar aşina olduğumuz orijinal üçleme ile pek alakası olmamasıydı. Ne de olsa Resident Evil 3'ü kulaklıkla oynayan bir nesil, ani voltaj dalgalanmalarından sonra evi terk edecek düzeye ulaşıyordu(bu satırların yazarı, benzer vakalara şahit olmuştur)



Serinin dördüncü halkasından sonra bu eğilim yerini süper askerlerin baş rolde bulunduğu aksiyon türüne çevirdi. Her açıdan iyi oyunlar olsa, bildiğimiz RE serisi bu değildi.



Capcom, serinin yedinci halkası ile birlikte köklerine dönüyor. 24 Ocak'ta PC, Sony PS4 ve Microsoft Xbox One oyununda, gözlerinizi bir kulübede açıyorsunuz. Konuk olduğunuz evin hane üyeleri ise Manson'ları (Amerika'nın en tanınmış seri katili, 2 yıl içerisinde 16 cinayet işlemiş üstelik yerini göstermeyi kabul etmediği onlarca ceset olduğunu iddia ediliyor) bile gölgede bırakıyor. Ufak bir ipucu da verelim: Eğer mümkünse, önünüze sunulan yemeği yemeyin. Hayır zehirlenmeden bahsetmiyoruz. Zira kendinizi çok farklı bir diyette bulabilirsiniz, hem de hiç fark etmeden.



Asgari Sistem Gereksinimleri:





  • İşletim Sistemi: WINDOWS 7,8,8.1,10 64-BIT





  • İşlemci: Intel Core i5-4460, 2.70GHz or AMD FX-6300 veya üstü





  • Bellek: 8 GB RAM





  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x ile üstü





  • DirectX: Version 11





Önerilen Sistem Gereksinimleri:





  • İşletim Sistemi: WINDOWS 7,8,8.1,10 64-BIT





  • İşlemci: Intel Core i7 3770 3.4 GHz veya AMD dengi ile üstü





  • Bellek: 8 GB





  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 280X veya üstü





  • DirectX: Version 11





 



Hacker'lar ABD Donanmasına ağır çaktı!








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