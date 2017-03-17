Sahnede Bir Anda Göğüslerini Açtı!
Merkez'in Faiz Kararı Ardından Dolarda Düşüş Sürüyor
Hollandalı Bakandan Türkiye İtirafı: Biz Biteriz!
Yeni Lamborghini Huracan Performante
Gmail'de Para Gönderme Devri Başladı
Siber Suçlular Pornografik Sitelerin Kullanıcılarını Hedef Alıyor
Vertu Satıldı! Hem De Bir Türk'e!
Resident Evil Revelations, Ps4 Ve Xbox One İçin Duyuruldu
Lamborghini'den Koşu Ayakkabısı; Wave Tenjin 2
Xperia Xzs Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Samsung Katlanabilir Ekranlı Telefonu İçin Gün Sayıyor
Yazarlar Beşiktaş-Olympiakos Maçını Yorumladı
Son Bir Ay! Okumadan Sandığa Gitmeyin!
Dolar Güne Nasıl Başladı?
Erkeklere Prostat Kanseri Uyarısı!
Halep'te Camiye Saldırı: 58 Ölü
Adil Öksüz Soruşturmasında 28 İsme Yasak Geldi
Abd'den Türkiye'ye Çağrı!
'demet Akalın'a Saygım Var, Ama Sevgim Yok'
Somali'deki Türk Askeri Üssü Göreve Başlıyor

resident evil revelations, ps4 ve xbox one için duyuruldu

RESİDENT EVİL REVELATİONS, PS4 VE XBOX ONE İÇİN DUYURULDU

Resident Evil Revelations, PS4 ve Xbox One için duyuruldu ve bir RE oyunu daha yenilenmiş oldu. İşte detaylar.

Tarih : 17 Mart 2017, 10:25
Puan Ver : Resident Evil Revelations, Ps4 Ve Xbox One İçin Duyuruldu(7/10)5


Resident Evil Revelations, PS4 ve Xbox One için duyuruldu ve bir RE oyunu daha yenilenmiş oldu. İşte detaylar.



Resident Evil oyunları resmi Twitter hesabından yapılan duyuru ile Resident Evil Revelations, PS4veXbox Oneiçin müjdelendi. Böylelikle Capcom, bir RE oyununu daha üst jenerasyon konsollara taşımış oldu.



Resident Evil Revelations, Capcomtarafından 2012yılında orijinal olarak tasarlandığıNintendo 3DSiçin çıkmıştı. Oyun daha sonraPC, PS3, Xbox 360ve Wii U'ya da gelmişti. Oyun son olarak da PS4ve XboxOneiçin duyuruldu.



Twitter'daki açıklamaya göre Revelations, hem dijital hem de fiziksek olarak satılacak. Oyun, 2017‘nin sonbaharında çıkacak. Daha fazla bilginin ise yolda olduğu belirtildi.



Resident Evil 7′nin güncelliğini koruduğu bu dönemde bir REoyunu daha Remasteredyani yenilenmiş olarak yeni nesil konsollarda ve PC'de yerini alacak. Şüphesiz ki yeni bir oyun olmasa da birçok hayranı, yapımı heyecanla beklenecek. Bu arada oyunun eski sürümlerinin 3DSve WiiU'da bulunması nedeniyle oyunun Nintendo Switchiçin de gelmesi bekleniyor. Ancak Capcom tarafından böyle bir bilgi verilmediğini belirtelim.



Playstation Now'a PS4 Oyunları Ekleniyor








Etiketler: Resident  Evil  Revelations  Ps4  Ve  Xbox  One  İçin  Duyuruldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER