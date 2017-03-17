Resident Evil Revelations, PS4 ve Xbox One için duyuruldu ve bir RE oyunu daha yenilenmiş oldu. İşte detaylar.



Resident Evil Revelations, PS4 ve Xbox One için duyuruldu ve bir RE oyunu daha yenilenmiş oldu. İşte detaylar.



Resident Evil oyunları resmi Twitter hesabından yapılan duyuru ile Resident Evil Revelations, PS4veXbox Oneiçin müjdelendi. Böylelikle Capcom, bir RE oyununu daha üst jenerasyon konsollara taşımış oldu.



Resident Evil Revelations, Capcomtarafından 2012yılında orijinal olarak tasarlandığıNintendo 3DSiçin çıkmıştı. Oyun daha sonraPC, PS3, Xbox 360ve Wii U'ya da gelmişti. Oyun son olarak da PS4ve XboxOneiçin duyuruldu.



Twitter'daki açıklamaya göre Revelations, hem dijital hem de fiziksek olarak satılacak. Oyun, 2017‘nin sonbaharında çıkacak. Daha fazla bilginin ise yolda olduğu belirtildi.



Resident Evil 7′nin güncelliğini koruduğu bu dönemde bir REoyunu daha Remasteredyani yenilenmiş olarak yeni nesil konsollarda ve PC'de yerini alacak. Şüphesiz ki yeni bir oyun olmasa da birçok hayranı, yapımı heyecanla beklenecek. Bu arada oyunun eski sürümlerinin 3DSve WiiU'da bulunması nedeniyle oyunun Nintendo Switchiçin de gelmesi bekleniyor. Ancak Capcom tarafından böyle bir bilgi verilmediğini belirtelim.



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