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resident evil code veronica, ps4'e mi geliyor?

RESİDENT EVİL CODE VERONİCA, PS4'E Mİ GELİYOR?

Resident Evil Code Veronica, PS4'e mi geliyor? Yapım Alman USK tarafından değerlendirilince oyunun PS4 için yolda olduğu haberleri ortaya çıktı.

Tarih : 25 Mart 2017, 10:42
Puan Ver : Resident Evil Code Veronica, Ps4'e Mi Geliyor?(8/10)9


Resident Evil Code Veronica, PS4'e mi geliyor? Yapım Alman USK tarafından değerlendirilince oyunun PS4 için yolda olduğu haberleri ortaya çıktı.



Capcom, ResidentEvil oyunlarının remasteredsürümlerini çıkarmaya devam ediyor. ResidentEvil2ve 3hariç serinin neredeyse çoğu yapımı yenilenerek üst jenerasyon konsollarda yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde ResidentEvilRevelations'ınPS4ve XboxOneiçin yolda olduğunu duyurmuştuk. Bundan sonra bir remastered daha mı geliyor? Oyuncuların, seride en sevdiği yapımlardan olanResident Evil Code Veronica, PS4'e mi geliyor?



Resident Evil Code Veronica, PS4'e mi geliyor? Peki ya Xbox One?



ClaireRedfieldve ChrisRedfieldile hayatta kalmaya çalıştığımız hayatta kalma korku oyunu CodeVeronica, benim de yeniden en çok oynamak istediğim Resident Evil oyunlarının başında geliyor. Oyunun Alman USK sayfasında değerlendirmesi sızdı. 16yaş üzeri olarak derecelenen oyun için demek ki hazırlıklar yapılıyor. Görsel PS4için sızdırılmış olsa da Capcom, konsol ayrımı yapmayacaktır ve oyun XboxOneiçin de gelecektir. Gelişmeleri takip edip, resmi açıklamayı bekleyeceğiz.



Resident Evil Code Veronica, ilk olarak Dreamcast'e 2000‘de, Playstation 2'ye 2001‘de, Gamecube'e de 2002‘de gelmişti. Yapım, PlayStation 3 ve Xbox 360'a Resident Evil Code Veronica X HDadıyla remastered olarak gelmişti. Şimdi de oyunun PS4 ve Xbox One için gelmesi bekleniyor.



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