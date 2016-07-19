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resident evil 7'nin sistem gereksinimleri sızdı!

RESİDENT EVİL 7'NİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ SIZDI!

Capcom'un en büyük yıldızı olarak kabul edilen ve pek çok sinema filmi ile animasyon yapımına da ilham kaynağı olan Resident Evil'in yedinci halkası 2017 yılının başında satışa sunulacak. Tahmini sistem gereksinimleri ise sızdırıldı bile.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 11:58
Puan Ver : Resident Evil 7'nin Sistem Gereksinimleri Sızdı!(8/10)5


Capcom'un en büyük yıldızı olarak kabul edilen ve pek çok sinema filmi ile animasyon yapımına da ilham kaynağı olan Resident Evil'in yedinci halkası 2017 yılının başında satışa sunulacak. Tahmini sistem gereksinimleri ise sızdırıldı bile.



Resident Evil, hiç şüphesiz oyun tarihinde çığır açan ve muazzam bir proje. Başarılı oyunlarının yanı sıra, oyun, oyun-filmleri tarihinin en karlı serisine de ilham kaynağı oldu. Milla Jovovich ve Ali Larter'ın baş rollerini üstlendiği Resident Evil: The Final Chapter'da 2017 yılının bahar aylarında, beyaz perdede gösterime girecek.



Tüm bu başarıya karşı, ilk üç oyunun ürpertici atmosferinin aksine, dördüncü Resident Evil oyunundan itibaren seri, gereğinden fazla aksiyon yapımına evrilmeye başlamış ve bazı oyun müdavimlerinin tepkisi ile karşılaşmıştı. Elbette tüm seri gibi söz konusu oyunlarda da kalite sıkıntısı yoktu ama RE'yi, RE yapan faktörler eksik gibiydi. Yapımcılar eleştirilere kulak vererek Resident Evil Revelations ikilemesini piyasaya sürdü ve köklerine dönüş işaretleri verdi. Yapımcılara göre RE 7 de, orijinal oyundaki; hayatta kalma ve ağır gerilim faktörleri ile karşımıza çıkacak.



Yapımcı firma, oyunun sistem gereksinimleri de sızdırdı (sızma kelimesini çok gerçekçi bulmuyoruz). Her ne kadar resmi açıklama olmasa da, aşağı yukarı aşağıdaki gibi bir sisteme ihtiyaç duyacağız. Oyunun, PC sürümünün yanında Sony PS4 ve Xbox One versiyonları da satışa sunulacak.



Asgari Sistem Gereksinimleri



İşletim Sistemi: Windows Vista (64 bit)

İşlemci: İntel i3-4130 3.4 GHz / AMD Phenom II X4 955

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 950 | 2GB / ATI Radeon R9 280

Ram: 8 GB

DirectX: DirectX 11

Saklama Alanı: 35 GB



Önerilen Sistem Gereksinimleri



İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-4590 3.3 Ghz  / AMD FX-8350

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 | 4GB / ATI Radeon R9 290

Ram: 16 GB

DirectX: DirectX 11

Saklama Alan: 35 GB



 



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Etiketler: Resident  Evil  7  Nin  Sistem  Gereksinimleri  Sızdı    haber

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