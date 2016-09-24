Kenzo Tsujimoto yönetimindeki Japon oyun yapımcısı Capcom‘un geliştirdiği efsaneleşen oyun Resident Evil'in yeni oyunu çok yakında geliyor. Resident Evil 7: Biohazard adıyla gelecek olan oyun 2017 yılının ilk aylarında satışta olacak. Oyunun bilgisayar için sistem gereksinimleri de açıklandı. Detayl



Kenzo Tsujimoto yönetimindeki Japon oyun yapımcısı Capcom‘un geliştirdiği efsaneleşen oyun Resident Evil'in yeni oyunu çok yakında geliyor. Resident Evil 7: Biohazard adıyla gelecek olan oyun 2017 yılının ilk aylarında satışta olacak. Oyunun bilgisayar için sistem gereksinimleri de açıklandı. Detaylar haberimizde.







1996 yılında çıkan ilk oyunuyla ve sonraki yıllarda çıkan oyunlarla oyuncuların gönlünde taht kuran Resident Evil serisi dünya çapında 61 milyonun üzerinde satış yaparak büyük bir başarı yakalamıştı. Son olarak Resident Evil: Revelations 2 adıyla 2015 yılında çıkan oyun 24 Ocak 2017'de tüm dünya da 26 Ocak 2017′de de Japonya'da satışa çıkacak. Oyun Windows, Sony Playstation 4 ve Microsoft Xbox One platformları için yayınlanacak. Eski konsollariçin gelecek bir sürüm bulunmuyor.



E3 2016‘da Sony etkinliğinde oynanış videolarını izlediğimiz oyunun sistem gereksinimleri ise açıklandı. DirectX 11 destekleyecek oyun, Windows 7, Windows 8 ve Windows 10'un 64 bit olan sürümlerinde oynanabilecek. Oyunu oynayabilmek içinse minumum 8 GB sistem belliğine ihtiyacaınız bulunmakta. İşlemci olarak İntel tarafında 4. nesil işlemcilerden olan Haswell Core İ5-4460; AMD tarafında ise FX serisinden FX-6300 oyunu oynayabileceğiniz en alt işlemci. Performanslı olarak adlandırabileceğimiz işlemcilerin minimum destek düzeyi olarak belirlenmesi oyunun işlemcileri ne kadar zorlayacağının da bir göstergesi. Ekran kartı olarak ise AMD'den R7 260X NVIDIA'dan ise Geforce GTX 760 minimum sistem gereksinimlerine dahil edilmiş. Belirlenen minimum sistem gereksinimlerinin ise 1080P 30 FPS için belirlendiğini hatırlatalım. Yani 720P bir monitörünüz varsa oyunu daha alt seviye bir ekran kartı ve işlemci ile açabilmeniz mümkün.



Önerilen sistem gereksinimleri ise oldukça yüksek. Ekran kartı olarak AMD Radeon R9 280X ve NVIDIA Geforce GTX 960 önerilen sistem gereksinimlerinde belirtilmiş. RAM konusunda bir değişim olmazken yine 8 GB isteniyor. İşlemci olarak ise İntel Core İ7 3770 3.4 Hhz ve AMD'de karşıtı bir işlemci öneriliyor. Eğer böyle bir sisteme sahipseniz Resident Evil 7: Biohazard'ı 1080P 60 FPS‘de rahat rahat oynayabileceksiniz.



Oyunun çıkış tarihine birkaç ay kalmışken Steam‘de resmi satış fiyatı açıklanmamış durumda.











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