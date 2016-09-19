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resident evil 7'den korkutucu görsel

RESİDENT EVİL 7'DEN KORKUTUCU GÖRSEL

Capcom'un efsanevi hayatta kalma-aksiyon oyunu Resident Evil 7'nin yeni görselleri sızarken, yapımcılardan da müjdeli bir haber geldi.

Tarih : 19 Eylül 2016, 11:50
Puan Ver : Resident Evil 7'den Korkutucu Görsel(10/10)9


Capcom'un efsanevi hayatta kalma-aksiyon oyunu Resident Evil 7'nin yeni görselleri sızarken, yapımcılardan da müjdeli bir haber geldi.



AAA Games olarak nitelendirilen, video oyunu enstitüsünün en büyük bütçe ayrılan ve reklamı yapılan oyunların yeni örneği yakında satışa sunulacak Resident Evil 7 olacak. Yapım, RE: The Final Chapter ile yakın zamanda piyasaya sürülmesi, yapımcı için çifte kazanç olacak.



Lakin AAA Games türünün, son yıllarda geliştirdiği, oyun müdavimleri için hiç de hoş olmayan bir huyu var: Bu tür yüksek bütçeli yapımlar, bonus içerikler ve ekstra silahlar gibi ögeler için para talep ediyor.



Capcom'un resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Resident Evil 7 hiçbir şekilde microtransaction olarak nitelendirilen küçük ekstralar için ücret talep etmeyecek. Oyunun bonus karakterleri, bonus içerikleri ve nice silahı ücretsiz olacak. Elbette bu ögelere, eğer çıkarsa Genişleme Paketleri dahil olmayacak.



Capcom, Resident Evil 7'e ait ürkütücü bir görseli de paylaştı. Zannımızca bir görselin ürpertici olması için korkunç yaratıklarla dolu olması gerekmiyor. Senaryoda kayda değer bir role sahip olan Baker ailesi, akşam yemeğinde buluşuyor. Baker ailesinin oyunda ne gibi bir rolü olduğu, hatta akşam yemeğinde ne yedikleri (RE-Zombi-İnsan Eti İlişkisi) belli değil. Tahminlerimiz var ama mide bulandırmak istemiyoruz.



Oyun, 24 Ocak 2017'de, Deluxe Edition etiketiyle Xbox One, Sony PlayStation 4 ve PC için satışa sunulacak. Deluxe Edition'da ana senaryoya ek iki görev paketi de ücretsiz olarak yer alacak.



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