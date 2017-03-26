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resident evil 21 yaşında!

RESİDENT EVİL 21 YAŞINDA!

Hayatta kalma korku türünün en başarılı temsilcilerinden Resident Evil'in ilk oyunu 21 yaşına bastı.

Tarih : 26 Mart 2017, 11:16
Puan Ver : Resident Evil 21 Yaşında!(6/10)3


Resident Evil 21yaşına bastı! Hayatta kalma korku oyunları arasında en iyi serilerin başında gelen Resident Evil'in ilk oyunu, 22 Mart 1996 yılında çıkışını yaptı. Geçtiğimiz gün 22 Mart 2017 tarihi ile21. yaşını kutladı. Capcom, Facebook sayfasından oyunun hayranlarına bir teşekkür mesajı yayınladı.



Japonya‘daki adıyla Biohazard, dünya genelindeki adıyla Resident Evil, Alone In The Dark ve Silent Hill ile birlikte türünün öncü oyunlarından. İlk oyununun başarısıyla büyük bir seriye dönüşen marka, sonrasında çekilen filmler ve animasyonlar ile büyük bir aileye dönüştü.



21yaşına basan ilk oyunun ardından birçok ana ve yan hikaye oyunu çıkışını yaptı. Seri, Playstation, Xbox, Nintendo‘nun çeşitli konsolları, Dreamcast ve PC olmak üzere birçok farklı platformda 24 oyun ile oldukça geniş bir yelpazeye ulaştı. Ayrıca çoğu oyunu da remastered yani yenilenmiş olarak üst jenerasyon konsollara geldi.



Seri, biz oyunculara çok şey kattı ve 21. yaşını kutladığı bu dönemden bile çok daha önce video oyunları tarihinde klasikler arasında yerini aldı. Geçtiğimiz aylarda çıkan ve çok beğenilen son oyunu Resident Evil 7 ile klasik korku türüne dönüş yapan seri için yeni remastered oyunları yolda.








Etiketler: Resident  Evil  21  Yaşında    haber

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