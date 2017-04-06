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renault'dan volkswagen'e büyük darbe!

RENAULT'DAN VOLKSWAGEN'E BÜYÜK DARBE!

Türkiye pazarında yılın ilk çeyreğinde toplam pazarın lideri Renault oldu.

Tarih : 06 Nisan 2017, 16:28
Puan Ver : Renault'dan Volkswagen'e Büyük Darbe!(9/10)7


Ocak-mart döneminde satılan 156 bin 90 otomobil ve hafif ticari aracın yüzde 64,11'i (100 bin 71) ithal, yüzde 35,89'u (56 bin 19) ise yerli üretimle karşılandı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk çeyreğinde, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 7,36 daraldı ve 156 bin 90 adet olarak gerçekleşti.



Yılın ilk üç ayında satılan araçların 100 bin 71'ini ithal, 56 bin 19'unu yerli üretimler oluşturdu. Firma bazında toplamda, Renault 21 bin 222 adetle birinci, Volkswagen 19 bin 666 ile ikinci, Fiat ise 18 bin 483 ile üçüncü sırada yer aldı. Firma bazında uzun süredir toplam pazarın lideri olan Volkswagen, böylece birinciliği Renault'ya kaptırdı.



 



kaynak:ahaber








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