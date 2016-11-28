

Fransız otomobil üreticisi Renaıult, küçük kara roketi Twingo GT'yi, kamuoyunun beğenisine sunmaya hazırlanıyor.



Renault'un süper mini otomobil sınıfındaki temsilcisi, daima pratikliği, kolay park özelliği, düşük yakıt tüketimi ve kullanıcı dostu mimarisi ile gündeme gelmiştir. Ancak Fransız üretici, çok daha fazlasını istiyor.



2017 yılının ilk çeyreğinde otomobil galerilerindeki yerini alacak Twingo GT, sadece 898 cc'lik bir motor hacmine sahip ve 3 silindirli bir motor teknoloji ile donatılmış. Söz konusu değer, size doğal olarak düşük gelebilir ama 898 cc'den üretilen güç 110 beygir seviyesinde. Bu da, 930 kilo ağırlığındaki otomobili 100 kilometreye 8.6 saniye civarında taşıyabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 192 kilometre/saat olarak belirlenmiş.



Renault, Megane RS ailesinde kullandığı şanzıman teknolojisini Twingo GT'de de kullanacak. 6 ileri vites, hem performansa hem de yakıt tüketimine olumlu katkıda bulunuyor.



Fortwo ve Forfour Brabus Zirvede Yalnız Değil!



Araçtaki diğer bir sürpriz jant boyutları. Bu kadar küçük ve hafif bir otomobil için fazlasıyla büyük 17 inçlik jantlardan faydalanılacak. Maksimum fren ve yol tutuş performansı içinse Yokohama BluEarth lastiklerden yararlanılacak. Böylece küçük kara roketimiz, yakında satışa sunulacak Smart Fortwo ve Forfour Brabus'a doğrudan meydan okuyabilecek.



Twingo GT'nin Avrupa fiyatı ise 16.000 dolardan başlıyor. Opsiyonel donanımlar ile fiyat biraz daha yükselebiliyor. Küçük dev, ülkemize adım attığında ÖTV ve KDV ile birlikte 30.000 doları rahatlıkla aşan fiyat etiketleri ile karşımıza çıkacaktır.



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