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Renault Talisman Mayıs 2016 Kampanyası

RENAULT TALİSMAN MAYIS 2016 KAMPANYASI

Premium sınıf otomobiller arasında dikkatleri çeken Renault'un yeni sedan modeli Talisman, Renault Mayıs ayı kampanyasıyla, perakende satın alımlarında kullanılacak krediler...

Tarih : 15 Mayıs 2016, 09:41
Puan Ver : Renault Talisman Mayıs 2016 Kampanyası(10/10)8


2016 Model Renault TALISMAN Mayıs Kampanyası



Premium sınıf otomobiller arasında dikkatleri çeken Renault'un yeni sedan modeli Talisman, Renault Mayıs ayı kampanyasıyla, perakende satın alımlarında kullanılacak krediler için; 30.000 TL kredi ve 18 ay vadeye kadar Maxxi Koruma ile %0,99*, bunun üzerindeki kredi tutarı ve vade taleplerinde maksimum 75.000 TL kredi ve 48 ay vadeye kadar %1,19* faiz seçeneğiyle satışa sunuluyor.



Renault Finansman kampanyasına ek olarak, tüm marka ve modelden aracını takasa vererek yerine sıfır km bir Renault Talisman satın almayı tercih edenlere 3.000 TL ilave indirim fırsatı sunuluyor.



Renault kampanya bilgisi:



Finansman kampanyası, tüm model yıllarındaki Renault Talisman ve Yeni Renault Megane HB modellerinin perakende satın alımlarında geçerlidir ve anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları, başka bir finansman kampanyası ile birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir.



Takas indirimi, finansman kampanyası ile birlikte kullanılabilir ve sadece perakende satın alımlarda geçerlidir. İlgili indirimin geçerli olması için takas araca ait ruhsattaki soyadı ile sıfır km aracın ruhsatındaki soyadının aynı olması gerekmektedir. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 31 Mayıs 2016 tarihine kadar, katılımcı Renault yetkili satıcılarında geçerlidir.



Ayrıntılı ve güncel bilgileri Renault Yetkili Satıcıları'ndan alabilirsiniz.








Etiketler: Renault  Talisman  Mayıs  2016  Kampanyası    haber

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