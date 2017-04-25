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renault rs 2027: geleceğin f1 otomobili

RENAULT RS 2027: GELECEĞİN F1 OTOMOBİLİ

Formula 1 dünyasının önde gelen markalarından Renault 10 yıl sonrasının aracını tasarladı. Renault RS 2027 konsept tasarımı F1 tutkunlarını hayran bırakacak cinsten.

Tarih : 25 Nisan 2017, 10:16
Puan Ver : Renault Rs 2027: Geleceğin F1 Otomobili(5/10)5


Formula 1 dünyasının önde gelen markalarından Renault 10 yıl sonrasının aracını tasarladı. Renault RS 2027 konsept tasarımı F1 tutkunlarını hayran bırakacak cinsten.



Motor sporlarının zirvesi olarak tanımlanan Formula 1, en son ve gelişmiş teknolojinin de kullanıldığı bir alan. Milisaniyelerle ölçülen sonuçlarda rakiplerinin önüne geçmek isteyen takımlar çok detaylı ve yüksek teknoloji kullanılan tasarımlar ve çalışmalar yapıyorlar. Gelecekte Formula 1'in nasıl şekilleneceğini bilmek zor olsa da Renault 10 yıl sonrası için çalışmalarına başladı. Ortaya ise Renault RS 2027 çıktı.



Shangai Auto Show'da tanıtılan Renault RS 2027 konsept tasarımı şimdiye kadar gördüğümüz konsept tasarımlardan biraz daha farklı. Konsept tasarım denildiğinde akla hep uçuk ve gerçekte uygulanamayacak modeller çıktığını görüyoruz. Ancak Renault burada gerçekçi bir tasarım yapmış.



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Etiketler: Renault  Rs  2027  Geleceğin  F1  Otomobili    haber

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