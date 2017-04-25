

Formula 1 dünyasının önde gelen markalarından Renault 10 yıl sonrasının aracını tasarladı. Renault RS 2027 konsept tasarımı F1 tutkunlarını hayran bırakacak cinsten.



Motor sporlarının zirvesi olarak tanımlanan Formula 1, en son ve gelişmiş teknolojinin de kullanıldığı bir alan. Milisaniyelerle ölçülen sonuçlarda rakiplerinin önüne geçmek isteyen takımlar çok detaylı ve yüksek teknoloji kullanılan tasarımlar ve çalışmalar yapıyorlar. Gelecekte Formula 1'in nasıl şekilleneceğini bilmek zor olsa da Renault 10 yıl sonrası için çalışmalarına başladı. Ortaya ise Renault RS 2027 çıktı.



Shangai Auto Show'da tanıtılan Renault RS 2027 konsept tasarımı şimdiye kadar gördüğümüz konsept tasarımlardan biraz daha farklı. Konsept tasarım denildiğinde akla hep uçuk ve gerçekte uygulanamayacak modeller çıktığını görüyoruz. Ancak Renault burada gerçekçi bir tasarım yapmış.



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