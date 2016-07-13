

Renault, C-segmentindeki yeni model atağını Yeni Megane Sedan ile sürdürüyor.



2015 sonunda Yeni Megane HB ve 2016 Mart ayında Yeni Megane Sport Tourer'ın lansmanında sonra Yeni Megane Sedan, Megane ailesinin en yeni ve son üyesi.



Yeni Megane Sedan, Renault'nun yenilenen tasarım kimliğinin tüm özelliklerine sahip. Türkiye'de efsaneleşen Megane Sedan yeni versiyonu ile yine tüketicinin beğenisini toplayacak. Otomobilin dinamik ve ayırt edici tasarımı, dengeli oranları ve C şeklinde LED farları ile vurgulanıyor.



Yeni Megane Sedan, arka kabin genişliği ile segmentinde ayırt ediliyor. Yeni model Eller Serbest Bagaj Kapağı sistemi ile de erişim ve kullanım kolaylığı sunuyor.



Yeni Megane Sedan, 7'' TFT renkli dijital ekranı, 8,7'' multimedya tablet ekranı, R-LINK 2, MULTI-SENSE, Head-up Display, Eller Serbest Park Sistemi ve diğer konfor ve sürüşe yardımcı birçok teknoloji ile üst segment otomobillerin özelliklerini taşıyor. (Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Şerit Takip Sistemi, vb.)



Ülkeye bağlı olarak değişebilecek motor çeşitleri:



Benzinli:







5 ileri manuel vites kutusu veya sürekli değişken (CVT) vites kutusuna sahip 1.6 lt 115 bg









7 ileriEDC otomatik vites kutusu veya 6 ileri manüel vites kutusu seçenekleriyle TCe 1.2 lt 130 bg.







Dizel:







6 ileri vites kutusu ile dCi 1.5 90bg ,









6 ileri vites kutusu veya 6 ileri EDC otomatik vites kutusu seçenekleri ile dCi 1.5 110 bg









6-ileri manuel vites kutusu ile dCi 1.6 130 bg.







HTC Desire 830 ile fotoğraflar daha net