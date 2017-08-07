RENAULT, İRAN'DA YILDA 150 BİN ARAÇ ÜRETECEK
İran ile Fransız araç üreticisi Renault arasında, 660 milyon euroluk anlaşma imzalandı. Fransız otomobil şirketi Renault, İran'da yılda 150 bin araç üretecek.
İran Sanayi Geliştirme ve Yenileme Organizasyonu (İDRO) ile Fransız otomobil şirketi Renault arasındaki 660 milyon avroluk iş birliği anlaşması, başkent Tahran'daki İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı binasında resmi törenle imzalandı. Anlaşmaya göre, 2018 yılında İran'da faaliyete geçecek otomobil fabrikası yılda 150 bin araçla üretime başlayacak. 2024 yılına kadar da bu rakamın 300 bine çıkarılması öngörülüyor.
SYMBOL VE DUSTER MODELLERİ ÜRETİLECEK
Üretilecek modellerde ise yeni Symbol ve Duster öne çıkıyor. Renault'nun kuracağı fabrika Tahran'ın 120 kilometre güneybatısında bulunan Saveh şehrinde olacak.
Renault satış bayileri ve satış sonrası hizmet zincirini oluşturmasına imkan sağlayan anlaşmada, Fransız şirketin yüzde 60, İDRO'nun yüzde 20 ve İranlı bir özel kuruluş olan Naseh Holding'in yüzde 20 ortaklığının olduğu belirtildi. Renault yönetim kurulu üyesi Thierry Bollore şu açıklamayı yaptı:
ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK OTOMOTİV ANLAŞMASI
İran üzerindeki uluslararası ambargonun kaldırılmasından sonra yapılan bu anlaşma ülke tarihinin en büyük otomobil anlaşması olarak kayıtlara geçti. Anlaşma sayesinde bölgede 3 bin yeni istihdam imkânı da doğacak.
Geçen sene 1.2 milyon otomobil üreten ülkenin 2020 yılında senede 2 milyon kapasiteye gelmesi bekleniyor. Renault'nun en büyük rakiplerinden PSA Peugeot Citroen de geçtiğimiz yıl İran ile yılda 200 bin araç üretilecek bir anlaşmaya imza atmıştı.
Kaynak: haberinburada
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