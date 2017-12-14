3 Katlı Mega Projede Kat Düzeni Değişiyor
Renault Dergi Yayıncısı Challenges Group'a Ortak Oldu
Dün Gece Şov Yapan Valbuena, Aykut Kocaman'a Mesaj Yolladı
Fenerbahçe'nin İstediği Zeca, Kulübüyle Sözleşmesini Feshetti
Merkezi Yeterlilik Kurumu, Mesleklere Standart Getiriyor
Aykut Kocaman'ın Transfer Listesi Sızdı
Borsa İstanbul, Kendi Kripto Parası Bıstcoin Üzerinde Çalışıyor
Zorlu, 51 Tane Tesla Alıp Kiralayacak
Bosna Hersek, Fatih Terim'den Ret Cevabı Alınca Eriksson'a Gitti
İngiliz İş Kadını Staveley, Newcastle United İçin 400 Milyon Sterlini Gözden Çıkardı
Trabzonspor, Kaza Yapan Burak Yılmaz'a Ceza Verecek
Transferde Yılın Bombası! Eto'o İstanbul'a Geliyor
İran'a Hücumbot Motoru Veren Türk, Abd'de 55 Yıl Hapisle Yargılanıyor
Dolar Fed Kararıyla Düşüşe Geçti
Eskişehirsporlu Erkan Zengin, Süper Lige Dönme Kararı Aldı
Avusturyalı Hava Yolu Şirketi Niki, İflas Başvurusunda Bulundu
Khk İle Doğu Ve Güneydoğu'da 100 Bin İstihdam Sağlanacak
Turist Getirenlere Yakıt Desteği Kapsamına Bir Havalimanı Daha Eklendi
Mustafa Denizli: Barcelona'dan Messi'yi Çıkar, Küme Düşer
Asrın Projesinde Güzergah Değişti

Renault Dergi Yayıncısı Challenges Group'a Ortak Oldu

RENAULT DERGİ YAYINCISI CHALLENGES GROUP'A ORTAK OLDU

Renault, sürücülü ve sürücüsüz araçlarda yolculuk edenlere editoryal içerik sağlamak amacı ile Fransız dergi yayıncısı Challenges Group'un yüzde 40 hissesini satın aldı.

Tarih : 14 Aralık 2017, 15:20
Puan Ver : Renault Dergi Yayıncısı Challenges Group'a Ortak Oldu(6/10)2

Fransız otomotiv devi Renault'dan çok ilginç bir satın alma hamlesi geldi. Yeni dönem sürücüsüz otomobiller için önemli hazırlıklar yapan Renault, sürücüler ve sürücüsüz araçlarda yolculuk edenlere editoryal içerik sağlamak amacı ile Fransız dergi yayıncısı Challenges Group'un yüzde 40 hissesini satın aldı.

NEDEN SATIN ALDI?

Renault'un böyle bir satın alma yapmasının arkasındaki en önemli motivasyon ise sürücüsüz otomobillerle birlikte araç içi eğlence konusunun daha önemli hale geleceğine yönelik beklentiler. Normalde sürücünün aracı daha rahat ve konforlu kullanmasına yönelik gösterilen çabalar önümüzdeki yıllarda yerini araç içi eğlence sistemleri geliştirmek için gösterilen çabalara bırakacak.

"EĞLENCE KISMI OTOMOTİV İŞİNİN BÜYÜK BİR PARÇASI OLACAK"

Renault açıklamasında da bu noktaya vurgu yapılarak, "Sürücüler otomobilde hız göstergeleri veya direksiyona odaklanmaktan araç içi eğlenceye, hatta yemek yemeye yöneldiklerinde eğlence kısmı otomotiv işinin daha büyük bir parçası haline gelecek" denildi.

Açıklamada bu projenin milyonlarca sürücü ve yolcunun tamamen ücretsiz ve yüksek kaliteli bir içeriğe ulaşmasına imkan sağlayacağı ifade edilirken, Avrupa'da sürücülerin arabalarının içinde ortalama günde iki saat geçirdiğine vurgu yapıldı.

Fransız firma son dönemde elektrikli ve otonom sürüşle ilgili yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Renault'un aralarında geçtiğimiz günlerde tanıtılan Symbioz'un da olduğu bazı modellerinin 2021 yılına kadar yollarda olması bekleniyor.

ROBOT TAKSİ KONUSUNDA DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Firma, robot taksi konusunda da çalışmalarına devam ediyor.

Renault CEO Carlos Ghosn, yaptıkları bu satın alma ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu proje Renault Grubu'nun müşterilerine yeni ve yüksek kaliteli hizmet vermek ile tüketici deneyimini geliştirmek stratejisi ile tamamen uyumludur.

91 YAŞINDAKİ CLAUDE PERDRİEL'E AİT

Renault'un yüzde 40 hissesini aldığı Challenges Group, Challenges adında haftalık bir dergi çıkarıyor. Dergide ekonomi, bilim, tarih ve araştırma ile ilgili içerikler yer alıyor. 91 yaşındaki Claude Perdriel, satışın ardından yüzde 60'lık hisseyi elinde tutmaya devam edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Renault  Dergi  Yayıncısı  Challenges  Group  A  Ortak  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER