Kağıt kullanımı her geçen gün artıyor. reMarkable isimli yeni bir ürün sayesinde artık neredeyse kağıt kullanmaya hiç gerek kalmıyor! İşte detaylar.



Kağıt kullanımı her geçen gün artıyor. reMarkable isimli yeni bir ürün sayesinde artık neredeyse kağıt kullanmaya hiç gerek kalmıyor! İşte detaylar.



Çizim tablet ve e-kitap birbirlerinden tamamen farklı iki ürün ve ikisi de farklı ihtiyaçlara hizmet ediyor. Ancak reMarkable isimli yeni bir ürün, bu iki farklı cihazı bir araya getirme iddiası taşıyor.



reMarkable olarak adlandırılan ürün, kağıt ve kalem ile not almaktan vazgeçemeyen, aynı zamanda okuma alışkanlığı olan kullanıcılara hitap ediyor. Ürün hem bir e-kitap okuyucu hem de bir çizim tableti ve not alma, tutma aracı.



Beraberinde dokunmatik kalemiyle gelen ürün henüz ön sipariş sürecinde. Ancak hazırlanan tanıtım videosu ile büyük bir iddiaya sahip. PDF başta olmak üzere e-kitap formatlarına destek veren ürün, basınç hassasiyetine sahip dokunmatik kalemiyle aynı zamanda bir çizim ve not alma aracı olarak çalışabiliyor.



Android, iOS, Windows ve Mac OS yazılımcıları sayesinde aynı anda senkronize olabilen ürünün en önemli iddiası ise yeni bir ekran teknolojisiyle gelmesi. Canvas olarak adlandırılan yeni ekran paneli, kağıda en çok benzeyen ekran yüzeyi olarak tanımlanıyor. Bu sayede not alırken veya çizim yaparken piyasada bulunan mevcut cihazlardan daha iyi bir deneyim sağladığını iddia ediyor.



Mat ekranı sayesinde güneşin altında bile parlamayan bir yüzey söz konusu. Ekran dokunmatik ancak çizim yaparken elin diğer bölgelerinin değmesi cihazı etkilemiyor. Tepkime süresi ile ilgili bir veri paylaşılmamış ancak son derece yüksek olduğu belirtiliyor.



Henüz ön sipariş sürecinde olan bu yeni ve ilginç ürünün ön sipariş fiyatı, tabletin kendisi, dokunmatik kalemi ve özel kılıfı ile birlikte 429 dolardan sipariş verilebiliyor. Cihazın Eylül 2017'de kullanıcılara ulaştırılacağı bilgisi paylaşılmış.



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