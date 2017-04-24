Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

remarkable ile artık kağıt kullanmaya son!

REMARKABLE İLE ARTIK KAĞIT KULLANMAYA SON!

Kağıt kullanımı her geçen gün artıyor. reMarkable isimli yeni bir ürün sayesinde artık neredeyse kağıt kullanmaya hiç gerek kalmıyor! İşte detaylar.

Tarih : 24 Nisan 2017, 09:37
Puan Ver : Remarkable İle Artık Kağıt Kullanmaya Son!(9/10)11


Kağıt kullanımı her geçen gün artıyor. reMarkable isimli yeni bir ürün sayesinde artık neredeyse kağıt kullanmaya hiç gerek kalmıyor! İşte detaylar.



Çizim tablet ve e-kitap birbirlerinden tamamen farklı iki ürün ve ikisi de farklı ihtiyaçlara hizmet ediyor. Ancak reMarkable isimli yeni bir ürün, bu iki farklı cihazı bir araya getirme iddiası taşıyor.



reMarkable olarak adlandırılan ürün, kağıt ve kalem ile not almaktan vazgeçemeyen, aynı zamanda okuma alışkanlığı olan kullanıcılara hitap ediyor. Ürün hem bir e-kitap okuyucu hem de bir çizim tableti ve not alma, tutma aracı.



Beraberinde dokunmatik kalemiyle gelen ürün henüz ön sipariş sürecinde. Ancak hazırlanan tanıtım videosu ile büyük bir iddiaya sahip. PDF başta olmak üzere e-kitap formatlarına destek veren ürün, basınç hassasiyetine sahip dokunmatik kalemiyle aynı zamanda bir çizim ve not alma aracı olarak çalışabiliyor.



Android, iOS, Windows ve Mac OS yazılımcıları sayesinde aynı anda senkronize olabilen ürünün en önemli iddiası ise yeni bir ekran teknolojisiyle gelmesi. Canvas olarak adlandırılan yeni ekran paneli, kağıda en çok benzeyen ekran yüzeyi olarak tanımlanıyor. Bu sayede not alırken veya çizim yaparken piyasada bulunan mevcut cihazlardan daha iyi bir deneyim sağladığını iddia ediyor.



Mat ekranı sayesinde güneşin altında bile parlamayan bir yüzey söz konusu. Ekran dokunmatik ancak çizim yaparken elin diğer bölgelerinin değmesi cihazı etkilemiyor. Tepkime süresi ile ilgili bir veri paylaşılmamış ancak son derece yüksek olduğu belirtiliyor.



Henüz ön sipariş sürecinde olan bu yeni ve ilginç ürünün ön sipariş fiyatı, tabletin kendisi, dokunmatik kalemi ve özel kılıfı ile birlikte 429 dolardan sipariş verilebiliyor. Cihazın Eylül 2017'de kullanıcılara ulaştırılacağı bilgisi paylaşılmış.



Spotify'dan öğrencilere müjde!








Etiketler: Remarkable  İle  Artık  Kağıt  Kullanmaya  Son    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER