Dolarda dün akşam saatlerinde yaşanan yükselişin ardından bu sabah ilk işlemler 3,82 TL seviyesinden geçti. Euro da 07.10 itibariyle 4.45 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dün gün boyunca ağırlıklı olarak 3.76-3.78 bandında dalgalanan dolar kuru, Merkez Bankası'nın beklentiler dahilinde açıkladığı faizi değiştirmeme kararından fazla etkilenmedi. Ancak akşam saatlerine doğru dolarda bir hareket yaşanırken, önce 3.80 TL, arkasından da 3.83 TL seviyesine kadar çıktı. Doların global piyasalarda da değer kazandığı görüldü.

DOLAR 3.80'İN ÜZERİNDE

Bu sabah ise dolar dünkü yüksek seviyelerini koruyor. Dolar kuru ilk işlemlerin ardından saat 07.10 itibariyle 3.8208 seviyesinde bulunurken, euro da 4.4485 TL seviyelerinde.

Analistler dolarda global olarak da güçlü bir seyir olduğunu, bunun en önemli nedeninin ise Fed başkanlığına yönelik seçim süreci olabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: haberinburada