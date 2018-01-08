Galatasaray'da 2. Yarı Hazırlıkları Başladı
160 Milyon Euroluk Coutinho, Barcelona'ya İmza Attı
İmzalar Atıldı! Türkiye'nin En Büyük Cam Terası Olacak
Sinan'a Gelen Teklife İzin Çıkmadı
Fas, Türkiye İle İmzaladığı Gümrük Muafiyetini Askıya Aldı
Kahreden Ölüm! 17 Yaşındaki Futbolcu Kalbine Yenik Düştü
Bakan Müjdeyi Verdi: Kart Ücreti 60 Liraya Düştü
Bulduğu Taşlar Meteor Taşı Çıkarsa 1 Milyon Liraya Satacak
Aydın Boysan'a Veda! Aynı Gün Vefat Eden Münir Özkul'un Kızı Da Törene Katıldı
Bakan Sarıeroğlu: 30 Bin Taşeron Çalışanı Daha Kadro Kapsamına Aldık
Barcelona'da Arda Turan'ın Forma Numarası Coutinho'ya Gitti
Erciyes, Hafta Sonu Ziyaretçi Akınına Uğradı
Messi, 39 Yıllık Rekora Ortak Oldu
40 Milyon Liralık Liman, 10 Yıldır Boş Duruyor
Güney Kore, 6 Banka Müşterilerinin Bitcoin İşlemlerini Takip Edecek
Uber'in Eski Ceo'su Kalanick, Hisselerini Satıyor
H&M'e Irkçılık Suçlamasıyla Tepki Yağdı
Günün İddiası: Fenerbahçe Ozan'ı Bıraktığı An Galatasaray Alır
Rtük'ten Medya Kuruluşlarına Uyarı! Bildirmeyenin Yayını Durdurulacak
2 Yıllık Mezunları Heyecanlandıran İddiayı, Bakan Yalanladı!

Rekor transferin yerine gelen isim belli oldu

REKOR TRANSFERİN YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Beşiktaş, 28 milyon euroya Everton'a gönderdiği Cenk Tosun'un yerine Orlando City'de forma giyen 22 yaşındaki Cyle Larin'le 3+1 yıllık anlaştı.

Tarih : 08 Ocak 2018, 13:00
Puan Ver : Rekor Transferin Yerine Gelen İsim Belli Oldu(5/10)1

Ara transfer döneminde Cenk Tosun'u 28 milyon euroluk rekor ücretle Everton'a gönderen Beşiktaş, milli yıldızın boşluğunu doldurmak için bir yandan da forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyordu.

Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlıların transfer listesinde Demba Ba, Slimani, Iheanacho, Larin gibi isimler yer alıyordu. Kartal, Atiba Hutchinson'ın geçen sezon önerdiği Kanadalı forvet oyuncusu Cyle Larin ile anlaştı.

3+1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

MLS ekibi Orlando City'de forma giyen 22 yaşındaki forvetle görüşmelerini sürdüren Beşiktaşlı yöneticiler, dün gece mutlu sona ulaştı. 3+1 yıllık anlaşma sağlanan genç futbolcu İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak. Daha sonra da Çarşamba günü siyah-beyazlıların Antalya kampına katılacak.

Jamaika asıllı Kanadalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 28 maça çıkmış ve 12 gol atarken 3 de asistle oynamıştı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Larin, Kanada Milli Takımı'nda da 21 maç oynayarak 5 gol kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rekor  Transferin  Yerine  Gelen  İsim  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER