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rekor kıran dolar/tl merkez sonrası hafif geriledi

REKOR KIRAN DOLAR/TL MERKEZ SONRASI HAFİF GERİLEDİ

Siyasi sistem tartışmaları, jeopolitik ve güvenlik riskleriyle dün rekor seviyelere tırmanan Dolar/TL yeni günde de yükseliyor.

Tarih : 10 Ocak 2017, 14:27
Puan Ver : Rekor Kıran Dolar/Tl Merkez Sonrası Hafif Geriledi(8/10)9


Siyasi sistem tartışmaları, jeopolitik ve güvenlik riskleriyle dün rekor seviyelere tırmanan Dolar/TL yeni günde de yükseliyor.



Dün güne 3.6580'den başlayan kur Kasım ayı sanayi üretim verilerinin ardından yükselişe geçmiş ve kademeli olarak 3.74'e çıkmıştı. Kur saat 18:40'da 3.7440 ile tarihi zirveyi test etmişti. Türk Lirası dün Bloomberg tarafından takip edilen 24 gelişen piyasa para arasında en kötü performans gösteren para birimi olmuştu.



Dolar/TL , Salı günü sabah saatlerindeki işlemlerde rekor tazeledi. Dolar, Türk Lirası karşısında 3.7870'e tırmanarak tüm zamanların rekorunu tazeledi. Euro/Dolar kuru ise 4 seviyesini aştı. Dolar/TL 'de yukarı yönlü hareket yüzde 1.8'i, Euro/TL 'nin kazançları yüzde 2'yi aştı.



TCMB: Piyasalardaki gelişmeler yakından izleniyor



Merkez Bankası'nın piyasa hareketlerinin yakından izlendiğine dair açıklamasıyla kur ilk etapta 3.77'lerden 3.75'li seviyelere geriledi, ardından 3.76 seviyelerindeki seyrini sürdürdü.



TCMB kur hareketine dair açıklamasında "Piyasalarda gözlenen aşırı oynaklık yakından takip edilmekte olup ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerekli tedbirler alınacaktır." değerlendirmesini yaptı.



Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitlerinin 11 Ocak tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürüldüğü, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildiği belirtildi.



Bugün piyasaları etkileyecek kritik bir veri akışı bulunmuyor, yurtiçinde Anayasa değişikliğine ilişkin gelişmeler piyasaların radarında olacak.



 



kaynak:bloomberght








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