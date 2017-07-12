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Rekor bedelle Çin'e transfer olan Modeste, Köln tarihine geçti

REKOR BEDELLE ÇİN'E TRANSFER OLAN MODESTE, KÖLN TARİHİNE GEÇTİ

Köln, 29 yaşındaki Fransız golcüsü Anthony Modeste'i, Çin ekibi Tianjin Quanjian'a tam 29 milyon Euro'ya sattı. Modeste, Köln'ün en yüksek bonservisle sattığı oyuncu oldu.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 22:50
Puan Ver : Rekor Bedelle Çin'e Transfer Olan Modeste, Köln Tarihine Geçti(6/10)2

Almanya Bundesliga takımlarından Köln, 29 yaşındaki Fransız forveti Anthony Modeste'in Çin takımı Tianjin Quanjian'a transfer olduğunu duyurdu.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Modeste'yi uzun zamandır isteyen Çin ekibi, bu transfer için Köln'e 29 milyon Euro ödeyecek. Modeste, bu transfer ile Köln tarihine geçti ve Köln'ün en yüksek bonservis bedeliyle sattığı oyuncu oldu. Köln'de bu rekor 15 milyon Euro'ya satılan Lukas Podolski'ye aitti.

Köln, 2 sene önce Modeste'yi 4.5 milyon Euro karşılığında Hoffenheim takımından transfer etmişti. Golcü futbolcu, geçen sezon Bundesliga'da 25 gol kaydetmişti ve en iyi sezonunu geçirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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