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Reklamlar Artık Gökyüzüne Yansıtılacak

REKLAMLAR ARTIK GÖKYÜZÜNE YANSITILACAK

Gökyüzüne bakıp her bulutun reklamlarla dolup taştığı günler, Artırılmış Gerçeklik teknolojisiyle yakında mümkün olacak.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 11:20
Puan Ver : Reklamlar Artık Gökyüzüne Yansıtılacak(8/10)4

Artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi hayatımıza yeni girmişken, yakın bir zamanda sanal gerçeklik (VR) gözlükleri üzerinden bulutlarda reklam veya kişisel mesajların gösterimi mümkün olacak. Geçen ay herkesin gökyüzüne anı yazmasını sağlayan ve bunu sosyal medyada paylaşabilmelerine imkan sunan ilk genişletilmiş gerçeklik uygulaması başlatıldı. Skrite adı verilen yeni uygulama kullanıcıların gökyüzüne mesaj yazmaları veya fotoğraf yüklemelerini sağlıyor. İkinci bir seçenek olarak da paylaşılan mesajı aynı konuma gidip söz konusu uygulamanın yüklü olduğu akıllı telefonunuzu gökyüzüne tutarak da görebiliyorsunuz.

YENİ MECRA BULUTLARDA

Bu türden bir başka uygulama ise Blippar. Telefonunuzun kamerası ile çevrenizdeki bir nesnenin resmini çekerek, bu nesne hakkında neredeyse herşeyi öğrenmenize yarayan sanal gerçeklik uygulaması olan Blippar'la bir elmanın resmini çekerek, yakınınızdaki manavların yerlerini, besin değerlerini ve en beğenilen yemek tariflerini görebiliyorsunuz. Bu tür uygulamalar reklamcıları da üretici maliyetlerini azaltacağı ve görülebilirliği artıracağı öngörüsüyle memnun etmiş durumda. Zira, büyük festival veya geniş toplanma alanlarında bu uygulamalarla bulutların üzerinde reklam vermek veya herhangi bir ürünü satın almaya yönlendirecek tanıtımları yapmak daha fazla mümkün olacak.

FLORİDA'DA KULLANILIYOR

Dünyanın ilk genişletilmiş gerçeklik gökyüzü yazma uygulaması Skrite'ın kurucularından Arshia Siddique şu anda, müşterilere reklam vermek için bu uygulamayı kullanan tek şirket olduklarını bildirdi. Siddique'ın verdiği bilgilere göre ABD'nin Florida eyaletindeki küçük işletmelerden bazıları AR veya başka bir deyişle VR reklam vermeyi kabul etmiş, ancak büyük markaları ikna etmenin VR gözlüklerin gelişmesine bağlı olarak zaman alacağı belirtiliyor.

KORSAN REKLAMCILIK ENDİŞESİ DE VAR

Markalar, Artırılmış Gerçekliğe (AR) hazırlanmaya başlasa da sanal gerçeklik sunan VR gözlükler üzerinden reklam vermeye karşı endişeleri de bir hayli fazla. Global bir hukuk firmasının yayımladığı rapora göre, birçok reklamveren AR üzerinden reklam verilmesine karşı kaygı duyuyor. Rapora göre kaygıların temelinde ise şu durumun yer aldığı ifade ediliyor:

Markaların gökyüzüne reklam yerleştirmesi durumunda rakip reklamverenlerin, halihazırda resmi sponsorlara sahip olan etkinliklere gayri resmi katılarak pazarlama kampanyalarını kullanabilirler. Buna bir örnek vermek gerekirse, herhangi festivali resmi olarak destekleyen bir kola şirketinin pazarlamasına, aynı mekan üzerinde rakip firmanın VR gözlüklere sunacağı gökyüzü reklamlarıyla ket vurulabilir.

VR GÖZLÜKLER GELİŞMELİ

Henüz akıllı telefon seviyesindeki artırılmış gerçeklik uygulamalarının kolay kullanılabilir olması için ise sanal gerçeklik gözlüklerinin etkinliğinin ve altyapısının geliştirilmesi gerekiyor. Bunun için de günlük hayatta kullanılabilirliği artırmak üzere VR gözlüklerin daha çok aşama kaydetmesi şart. Hali hazırda ise Google, 'Google Glass' ile ilgili yeniden çalışmaya başladığını açıklarken, Snapchat de henüz VR seviyesinde olmasa da ilk akıllı gözlüğünü satışa çıkardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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