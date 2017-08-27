Aydın-Muğla karayoluna reklam tabelası dikmek isteyen kişilerin tedbir almadan çalışması orman yangını çıkardı.Kaynak yaparken çıktığı ileri sürülen yangında onlarca dönüm ormanlık ve makilik alandı.

KURU OTLAR TUTUŞTU, ORMANLIK ALAN YANDI

Üzücü olay saat 11.00 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Gökbel Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; karayolu kenarına özel bir firmanın tanıtımı için tabela dikmeye çalışan ekip kaynak yaptı. Bu sırada kaynaktan çıkan kıvılcımın kuru otları tutuşturması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Olayda makilik ve fıstık çamı ile kaplı onlarca dönüm ormanlık alan cayır cayır yandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangını söndürmek için Aydın ve Muğla'da konuşlu olan Orman Yangını Söndürme ekipleri seferber olurken, güvenlik güçleri de yangın nedeniyle soruşturma başlattı. Ekipler yangına neden olduğu ileri sürülen ve yangın çıktıktan sonra ortadan kaybolan kişileri arıyor.

Kaynak: haberinburada