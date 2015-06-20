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REKLAM SMS'LERİNE CEZA YAĞACAK


REKLAM SMS'LERİNE CEZA YAĞACAK
Tarih : 20 Haziran 2015, 12:42
Puan Ver : Reklam Sms'lerine Ceza Yağacak(9/10)8


1 Mayıs'tan itibaren reklam amaçlı kısa mesajlar (SMS) tüketicinin iznine bağlanırken, vatandaşın cep telefonuna gelmeye devam eden SMS'ler için geriye dönük işlem uygulanacak.


 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ilgili yönetmeliğin yayımlanmamış olması nedeniyle şu ana kadar bu SMS'lere ceza kesemedi. Yönetmeliğin 15 gün içinde çıkmasıyla birlikte şu ana kadar gelen şikâyetler değerlendirilerek, geriye dönük ceza kesilecek.


 


BİN TL'DEN BAŞLIYOR


 


Bine yakın vatandaş, Gümrük Bakanlığı'na, cep telefonuna gelen SMS'ler nedeniyle şikâyette bulundu ancak hiçbir sonuç alamadı. Bakanlık, 40 günlük görüş alma süresi ve diğer süreçler nedeniyle henüz yönetmeliği yayımlayamadı. Bu SMS'ler için 1 Mayıs itibarıyla işlem yapılacağı bildirildi.


 


Buna göre, söz konusu SMS'ler nedeniyle bin TL'den 15 bin TL'ye kadar değişen idari para cezaları verilecek. Onaysız bir defada birden fazla ileti gönderilmesi halinde ceza üst limiti 50 bin TL'ye kadar artırılabilecek.







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