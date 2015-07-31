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reklam için sms gibi arama da yasak

REKLAM İÇİN SMS GİBİ ARAMA DA YASAK

Bakanlık yetkilileri, telefon ve e-mail yanında, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makinesi gibi yöntemlerle gelen iletilerin de yasak olduğunu aktardı

Tarih : 31 Temmuz 2015, 09:20
Puan Ver : Reklam İçin Sms Gibi Arama Da Yasak(10/10)11


Reklam SMS'lerinin yasaklanmasının ardından tüketici bu kez sesli aramalar yoluyla rahatsız ediliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, sesli aramaların da SMS gibi yasak olduğunu hatırlattı.



Bakanlığın 3 hafta önce kurduğu Reklam iletisi şikâyet sistemine bugüne kadar 587 sesli arama şikâyeti geldiği bildirildi.



Bakanlık yetkilileri, Elektronik Ticaret Kanunu kapsamında, telefon ve e-mail yanında, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makinesi gibi yöntemlerle gelen iletilerin de yasak olduğunu aktardı.



Yetkililer, "Kanun, her türlü elektronik ortamda gerçekleştirilen iletileri kapsıyor” dedi.








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