Bakanlık yetkilileri, telefon ve e-mail yanında, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makinesi gibi yöntemlerle gelen iletilerin de yasak olduğunu aktardı



Reklam SMS'lerinin yasaklanmasının ardından tüketici bu kez sesli aramalar yoluyla rahatsız ediliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, sesli aramaların da SMS gibi yasak olduğunu hatırlattı.







Bakanlığın 3 hafta önce kurduğu Reklam iletisi şikâyet sistemine bugüne kadar 587 sesli arama şikâyeti geldiği bildirildi.







Bakanlık yetkilileri, Elektronik Ticaret Kanunu kapsamında, telefon ve e-mail yanında, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makinesi gibi yöntemlerle gelen iletilerin de yasak olduğunu aktardı.







Yetkililer, "Kanun, her türlü elektronik ortamda gerçekleştirilen iletileri kapsıyor” dedi.