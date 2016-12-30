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reklam engelleyici sayesinde yayıncılar 3,45 milyar kaybediyor

REKLAM ENGELLEYİCİ SAYESİNDE YAYINCILAR 3,45 MİLYAR KAYBEDİYOR

Reklam Engelleyici internet dünyasının özellikle kullanıcılar bakımından en önemli uygulamalarından biri olmasıyla dikkat çekiyor.

Tarih : 30 Aralık 2016, 14:40
Puan Ver : Reklam Engelleyici Sayesinde Yayıncılar 3,45 Milyar Kaybediyor(10/10)7


 



 



Reklam Engelleyici internet dünyasının özellikle kullanıcılar bakımından en önemli uygulamalarından biri olmasıyla dikkat çekiyor.



 



Ünlü Reklam Engelleyici analitiği Admiral, bu etkiyi rakamlarla gözler önüne seriyor. Yani bu ciddiyet özellikle yayıncılar açısından oldukça riskli bir durum teşkil ediyor. Admiral bu riske göre yaptığı araştırmalar ve analizler sonucunda kendine göre bir çözüm vadediyor.



Öncelikle tanım yapacak olursak bu analitiki aracı nedir? Admiral, reklam engelleyici yazılım ve eklentilerin performansını ölçümleyen bir tür analitik aracı. Kendini bu alanda sektörün ve piyasanın ya da pazarın en iyisi olarak tanıtan girişim, reklam engelleyicilerin yayıncılara ne kadar gelir kaybettirdiğini sitesindeki canlı sayaçla yayınlayarak bir nevi ayıncılara işkence yapıyor.



Bu sayaca göre reklam engelleyiciler, özellikle bu dakikalarda yayıncıların 104,686 milyar kazanmasına engel olmuş. Her saniye 1,313 dolar reklam geliri reklam engelleyici filtresine takılıyor ve bu rakam aylık 3,45 milyar doları buluyor.



Admiral'ın yayıncılara özellikle verdiği hizmetle hem WordPress eklentisi hem de DFP entegrasyonuyla yayıncıların reklam engelleyicilerden ne kadar etkilendiğini görmesine imkan sağlıyor. Analitik aracının sunduğu tek hizmet elbette bu değil. Bununla birlikte reklam engellemeleri nedeniyle kazanılamayan gelirin telafi edilmesi için farklı seçenekler sunuarak yayıncıları heyecanlandırıyor. Elbette bunu baba hayrına yapmıyor. Analitik kısmını ücretsiz olarak sunarken, gelir dönüşümünü sağlayacak ek özellikler için ücret talep ediyor.



Bu yılın ocak ayında Mosley Ventures, Birchmere Ventures, Gulfshore Capital ve çeşitli yatırımcılardan 2,5 milyon dolarlık ciddi bir tohum yatırımı alan girişim, iş ortakları edinerek de büyümesini ciddi anlamda sürdürmek adına çabalarda bulunuyor. Dahası yayıncıları reklam engelleyicilere karşı birlikte hareket etmeye çağırıyor. Kısaca Admiral bir nevi internet kullanıcılarına değil yayıncılarına hizmet veriyor.



Admiral'ın bu yaraya bir merhem olup olmayacağı henüz kimse tarafından kesin kanılarla onaylanmıyor.Fakat bu sorunun 2017'de de gündemde olacağı yapılan araştırmalarla bir hayli ortada. Dilerseniz reklam engelleme yazılımlarının hukuksal yorumuna göz atabilmeniz de mümkün.



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