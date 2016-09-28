O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

reklam engelleme yazılımlarına olan ilgi artıyor!

REKLAM ENGELLEME YAZILIMLARINA OLAN İLGİ ARTIYOR!

Reklam engelleme yazılımlarına olan rağbet giderek artıyor. Yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları yayıncıları düşündürüyor.

Tarih : 28 Eylül 2016, 14:07
Puan Ver : Reklam Engelleme Yazılımlarına Olan İlgi Artıyor!(0/10)


Reklam engelleme yazılımlarına olan rağbet giderek artıyor. Yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları yayıncıları düşündürüyor.



Uzun süredir kullanımda olan reklam engelleme yazılımları ve eklentilerine olan ilgi her geçen gün daha fazla artıyor. Yapılan araştırmalar kullanım oranlarının dikkate değer şekilde arttığını gösteriyor. Adobe ve reklam engelleme yazılımlarına karşı bir kuruluş olan PageFair'in araştırmasının sonuçları sizlerle.



Reklam engelleme yazılımları (Ad-Block) ne kadar arttı?



Farklı işletim sistemleri için farklı alternatifler olsa da uygulamaların yaptığı temel işlev aynı. Ad-Block yani reklam engelleme olarak adlandırabileceğimiz bu yazılımların kullanımı dünya genelinde 198 milyondan 220 milyona çıktı. Bu artış sadece geçtiğimiz son bir yıl içerisinde gerçekleşti. Rakamın artış hızına bakacak olursak, 2017 yılı içerisinde dünya genelinde 300 milyondan fazla kullanıcının reklam engelleme yazılımları kullanmaya başlayacağı tahmin ediliyor.



Artış oranı dikkate alındığında Avrupa ülkeleri adeta başı çekiyor. İsveç, Almanya ve Danimarka'daki kullanıcıların büyük bir kısmı reklam engelleme yazılımları kullanıyor. İsveç'te bu oran %30 seviyesine yaklaşmış durumda. 2016'nın ikinci çeyrek raporlarına göre ABD'de ise bu oran %18 seviyesinde. Araştırma kapsamına Türkiye dahil edilmemiş. Ancak ülkemizde de bu yazılımlar oldukça popüler.



Yaşanan bu artışın kişiselleştirilen reklamlardan kaynaklandığı söyleniyor. 1000 kişilik anketin sonucuna göre kullanıcılar çerezler aracılığı ile kişiselleştirilen reklamları görmeyi “korkutucu ve rahatsız edici” buluyor.



FIFA 17 Companion mobil uygulama çıktı!








Etiketler: Reklam  Engelleme  Yazılımlarına  Olan  İlgi  Artıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER