Reklam engelleme yazılımlarına olan rağbet giderek artıyor. Yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları yayıncıları düşündürüyor.



Reklam engelleme yazılımlarına olan rağbet giderek artıyor. Yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları yayıncıları düşündürüyor.



Uzun süredir kullanımda olan reklam engelleme yazılımları ve eklentilerine olan ilgi her geçen gün daha fazla artıyor. Yapılan araştırmalar kullanım oranlarının dikkate değer şekilde arttığını gösteriyor. Adobe ve reklam engelleme yazılımlarına karşı bir kuruluş olan PageFair'in araştırmasının sonuçları sizlerle.



Reklam engelleme yazılımları (Ad-Block) ne kadar arttı?



Farklı işletim sistemleri için farklı alternatifler olsa da uygulamaların yaptığı temel işlev aynı. Ad-Block yani reklam engelleme olarak adlandırabileceğimiz bu yazılımların kullanımı dünya genelinde 198 milyondan 220 milyona çıktı. Bu artış sadece geçtiğimiz son bir yıl içerisinde gerçekleşti. Rakamın artış hızına bakacak olursak, 2017 yılı içerisinde dünya genelinde 300 milyondan fazla kullanıcının reklam engelleme yazılımları kullanmaya başlayacağı tahmin ediliyor.



Artış oranı dikkate alındığında Avrupa ülkeleri adeta başı çekiyor. İsveç, Almanya ve Danimarka'daki kullanıcıların büyük bir kısmı reklam engelleme yazılımları kullanıyor. İsveç'te bu oran %30 seviyesine yaklaşmış durumda. 2016'nın ikinci çeyrek raporlarına göre ABD'de ise bu oran %18 seviyesinde. Araştırma kapsamına Türkiye dahil edilmemiş. Ancak ülkemizde de bu yazılımlar oldukça popüler.



Yaşanan bu artışın kişiselleştirilen reklamlardan kaynaklandığı söyleniyor. 1000 kişilik anketin sonucuna göre kullanıcılar çerezler aracılığı ile kişiselleştirilen reklamları görmeyi “korkutucu ve rahatsız edici” buluyor.



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