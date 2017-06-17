Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

reklam bombardımanı galaxy s8 sahiplerini kızdırdı

REKLAM BOMBARDIMANI GALAXY S8 SAHİPLERİNİ KIZDIRDI

Reddit'te toplanan Galaxy S8 sahipleri, son günlerde iyice yoğunlaşan reklam bombardımanına karşı birleşti. Kullanıcılar Samsung'a karşı tepkili.

Tarih : 17 Haziran 2017, 11:06
Puan Ver : Reklam Bombardımanı Galaxy S8 Sahiplerini Kızdırdı(6/10)7


Samsung ile kullanıcıların yıldızı bir türlü barışmıyor. Bildiğiniz gibi şirket geçtiğimiz yıl satışa çıkardığı Note 7'yi piyadan çekmek zorunda kaldı ve büyük prestij kaybı yaşadı. Bu yılın başında çıkan Galaxy S8 büyük başarı yakalayarak şirketin prestijini biraz toparladı belki ama Samsung bu kez de reklamları ile kullanıcılarını kızdırdı. Popüler sosyal medya platformu Reddit'te buluşan birçok Samsung kullanıcısı, son günlerdeki reklam bombardımanından şikayetçi oldu.



Galaxy S8 sahiplerini bıktıran bu reklamlar Game Optimizing servisi üzerinden geliyor. Samsung'un telefonlardaki oyun performansını arttırmak ve şarj kullanımını azaltmak için hazırladığı Game Optimizing servisi, son günlerde birçok reklam göstermeye başladı. Kullanıcıları Google Play Store'da bulunan mobil oyunlara yönlendiren bu reklamların fazlalığı Samsung kullanıcıların isyan etmesine neden oldu. Samsung'un gelen bu tepkiler karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.








Etiketler: Reklam  Bombardımanı  Galaxy  S8  Sahiplerini  Kızdırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER