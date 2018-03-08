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Rekabet Kurumu Başvuru Portalı, E-Devlet'te Kullanıma Sunuldu

REKABET KURUMU BAŞVURU PORTALI, E-DEVLET'TE KULLANIMA SUNULDU

E-devlet, Rekabet Kurumu başvuru portalını hizmete sundu.

Tarih : 08 Mart 2018, 15:30
Puan Ver : Rekabet Kurumu Başvuru Portalı, E-Devlet'te Kullanıma Sunuldu(7/10)3

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, E-devlet, Rekabet Kurumu başvuru portalını kullanıcıların hizmetine sundu.

KURULUN SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında teşebbüsler ve/veya vatandaşların Kurum'a yapacağı başvurular için kullanılacak hizmetler; Birleşme Devralma Başvurularının Alınması, Menfi tespit/ Muafiyet Başvurularının Alınması, Birleşme Devralma Başvurularına 3. Taraflarca İtiraz veya Bilgi Verme Başvurularının Alınması, Soruşturmalarda Tarafların Yazılı Savunmaları İçin Ek Süre Taleplerinin Alınması, Rekabet Kurumuna Yapılan Dosyaya Giriş Başvurularının Alınması, Rekabet Kurumu Nezdinde Sözlü Savunma Toplantısına Katılım Taleplerinin Alınması şeklinde sıralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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