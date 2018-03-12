REKABET KURULUNDAN, İKİ BEYAZ EŞYA DEVİNE SORUŞTURMA
Rekabet Kurulu, Arçelik Pazarlama AŞ ile Vestel Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulunca, Arçelik Pazarlama AŞ ile Vestel Ticaret AŞ hakkında yürütülen ön araştırmanın sonucunda karar çıktı. Rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla rekabeti ihlal ettikleri iddiası ile başlatılan araştırmada elde edilen bilgi ve tespitler üzerine iki deve soruşturma açılmasına karar verildi.
ÖN ARAŞTIRMA YAPILDI
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Arçelik Pazarlama AŞ, Vestel Ticaret AŞ ve BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla rekabeti ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.
CİDDİ BULGULAR ÜZERİNE SORUŞTURMA AÇILDI
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Arçelik Pazarlama AŞ ile Vestel Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Minarede Mahsur Kalan Atmaca İtfaiyenin İki Günlük Çalışmasıyla Kurtarıldı
- Korkutan Uyarı: İstanbul'da 7.2 Büyüklüğünde Deprem Olacak
- Sağ Kolunu Kaybeden Başkan, Hıçkıra Hıçkıra Ağladı!
- E-Devlet'te Bir Hizmet Daha! Vasiyetname Sorgulama Geliyor
- Genç Kızın Üstünü Çıkarmaya Çalışan Sapık Köprücük Kemiğini Kırdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar