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Rekabet Kurulundan, iki beyaz eşya devine soruşturma

REKABET KURULUNDAN, İKİ BEYAZ EŞYA DEVİNE SORUŞTURMA

Rekabet Kurulu, Arçelik Pazarlama AŞ ile Vestel Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Tarih : 12 Mart 2018, 15:20
Puan Ver : Rekabet Kurulundan, İki Beyaz Eşya Devine Soruşturma(5/10)1

Rekabet Kurulunca, Arçelik Pazarlama AŞ ile Vestel Ticaret AŞ hakkında yürütülen ön araştırmanın sonucunda karar çıktı. Rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla rekabeti ihlal ettikleri iddiası ile başlatılan araştırmada elde edilen bilgi ve tespitler üzerine iki deve soruşturma açılmasına karar verildi.

ÖN ARAŞTIRMA YAPILDI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Arçelik Pazarlama AŞ, Vestel Ticaret AŞ ve BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla rekabeti ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

CİDDİ BULGULAR ÜZERİNE SORUŞTURMA AÇILDI

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Arçelik Pazarlama AŞ ile Vestel Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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