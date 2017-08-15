Rekabet Kurulu, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.'nin tek kontrolünün Dubai merkezli Mirage Cargo B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

600 BİN ADRESE KARGO ULAŞTIRIYOR

2003 yılında kurulan MNG'nin 8 bini aşkın çalışanı bulunuyor. 2 bin 200'den fazla kara aracı olan firma 600 bin adrese kargo ulaştırıyor. Hava taşımacılığı kategorisinde şirketin FedEx ile ortaklığı bulunuyor. 2009 yılında Dubai'de kurulan Mirage NAFL, FIATA ve WCA gibi kargo örgütlerine üye.

Kaynak: haberinburada