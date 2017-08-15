REKABET KURULU, MNG KARGO'NUN SATIŞINA ONAY VERDİ
Türkiye'nin önde gelen kargo firmalarından MNG Kargo'nun, Dubai merkezli Mirage Cargo B.V'ye satılmasına Rekabet Kurulu'ndan onay çıktı.
Rekabet Kurulu, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.'nin tek kontrolünün Dubai merkezli Mirage Cargo B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi.
600 BİN ADRESE KARGO ULAŞTIRIYOR
2003 yılında kurulan MNG'nin 8 bini aşkın çalışanı bulunuyor. 2 bin 200'den fazla kara aracı olan firma 600 bin adrese kargo ulaştırıyor. Hava taşımacılığı kategorisinde şirketin FedEx ile ortaklığı bulunuyor. 2009 yılında Dubai'de kurulan Mirage NAFL, FIATA ve WCA gibi kargo örgütlerine üye.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar