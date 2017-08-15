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Rekabet Kurulu, MNG Kargo'nun Satışına Onay Verdi

REKABET KURULU, MNG KARGO'NUN SATIŞINA ONAY VERDİ

Türkiye'nin önde gelen kargo firmalarından MNG Kargo'nun, Dubai merkezli Mirage Cargo B.V'ye satılmasına Rekabet Kurulu'ndan onay çıktı.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 16:30
Puan Ver : Rekabet Kurulu, Mng Kargo'nun Satışına Onay Verdi(6/10)2

Rekabet Kurulu, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.'nin tek kontrolünün Dubai merkezli Mirage Cargo B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

600 BİN ADRESE KARGO ULAŞTIRIYOR

2003 yılında kurulan MNG'nin 8 bini aşkın çalışanı bulunuyor. 2 bin 200'den fazla kara aracı olan firma 600 bin adrese kargo ulaştırıyor. Hava taşımacılığı kategorisinde şirketin FedEx ile ortaklığı bulunuyor. 2009 yılında Dubai'de kurulan Mirage NAFL, FIATA ve WCA gibi kargo örgütlerine üye.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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