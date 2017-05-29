

Rekabet Kurumu'nun 2016 yılı faaliyet raporundan derlenen bilgilere göre, teşebbüslerin giderek bilinçlenmesi neticesinde rekabet ihlali dosyalarının sayısında son 5 yıllık dönemde azalış görüldü.







Kurul tarafından 2016'da karara bağlanan 325 dosyanın konuları itibarıyla dağılımı incelendiğinde, bu dosyalardan 83'ünün rekabet ihlallerine, 33'ünün muafiyet ve menfi tespit başvurularına, 209'unun ise birleşme, devralma ve özelleştirme işlemlerine ilişkin olduğu belirlendi.







Rekabet ihlali incelemelerine en çok konu olan sektörler, petrol ve petrokimya, ulaştırma, taşıt ve hizmetleri ile gıda, tarım, ormancılık, balıkçılık ve hayvancılık ana sektörleri oldu. Bu üç ana sektörün Rekabet Kurulunun geçen yıl karara bağladığı rekabet ihlali dosyaları içindeki payı yaklaşık yüzde 47 olarak hesaplandı.







kaynak:ahaber