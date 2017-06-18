

Rekabet Kurumu yemek kartı hizmeti veren Sodexo, Multinet, Edenred, Winwin ve Setcard'a ihalelerde danışıklı hareket etmek, ihaleleri ve müşterileri paylaşmak, satış şartlarını birlikte belirlemek ve rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırmak gerekçesiyle soruşturma başlattı.







Konu ile ilgili açıklama yapan TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl "Biz zaten bayramdan sonra boykot hazırlığı yapıyorduk, bu karar sektör adına çok olumlu oldu. Bizim en temel isteğimiz bu yemek kartlarındaki oranların dünya genelinde uygulanan yüzde 3-4 aralığına getirilmesiydi" dedi.







Kararda şu ifadeler kullanıldı:







YÜKSEK KOMİSYON ALMAK VE HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMAK



























kaynak:haberler