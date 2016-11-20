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rekabet komisyonu google ile masaya oturuyor

REKABET KOMİSYONU GOOGLE İLE MASAYA OTURUYOR

AB dahilinde aldığı cezalarla gündemde olan Google, tekelleşme iddialarına bir çözüm bulabilmek için Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu ile masaya oturuyor. Google CEO'su Sundar Pichai sorunları çözebilmek için Brüksel'de komisyon yetkilileriyle bir araya gelecek.

Tarih : 20 Kasım 2016, 19:07
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Google CEO'su Sundar Pichai, Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu 'ndan Margrethe Vestager ve Avrupa Birliği Dijital Ekonomi ve Toplum Komisyonu'ndan Guenther Oettinger ile Brüksel'de önemli bir toplantı gerçekleştirecek.



Toplantının konusu ise hiç şüphesiz ki Google'ın son dönemde AB sınırlarında başını çok ağrıtan tekelleşme iddiaları ve gündemdeki cezalar olacak.



Google'ın AB tarafından kendisine yöneltilen iddiaları reddetmesi üzerine gerçekleşecek olan toplantının, şirketin Avrupa'daki gelecek stratejilerini belirlemede büyük önem taşıdığı belirtiliyor.



Özellikle Android işletim sistemi üzerinden rakiplerine engel olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmanın Google'ın önümüzdeki yıl sonuçlanması bekleniyor. Eğer komisyon Google'ı suçlu bulursa şirket çok büyük cezalarla karşılaşabilir. 2008'den bu yana Android sayesinde 22 milyar dolar kâr eden şirket bu kârın bir kısmını ceza olarak ödemek zorunda kalabilir.








Etiketler: Rekabet  Komisyonu  Google  İle  Masaya  Oturuyor    haber

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