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REJİM İLE YPG ANLAŞTI MI? AFRİN'LE İLGİLİ KRİTİK İSTİHBARATI PAYLAŞTI


Rejim ile YPG anlaştı mı? Afrin'le ilgili kritik istihbaratı paylaştı
Tarih : 22 Şubat 2018, 11:50
Puan Ver : Rejim İle Ypg Anlaştı Mı? Afrin'le İlgili Kritik İstihbaratı Paylaştı(8/10)4

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Afrin için rejim ile terör örgütü YPG'nin pazarlık yaptığı ama anlaşamadığı" duyumunu paylaştı. Bozdağ, "Türkiye, bölgedeki terör örgütleri ve bunların teröristlerini temizleyene kadar, bu mücadeleye devam edecektir. Eğer orada rejim elbise değiştirip YPG/PYD kılığında oraya girerse, onlar hedeftir. Milisler girerse, onlar da hiç ayrıma tabi tutulmaz. Bu terör örgütlerinin yanında TSK'ya karşı kim mücadeleye girişirse, onlar bizim karşımızda hedef olur" diye konuştu.

"TSK'YA KARŞI KİM MÜCADELEYE GİRİŞİRSE HEDEF OLUR"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı konusunda, "Türkiye, bölgedeki terör örgütleri ve bunların teröristlerini temizleyene kadar, bu mücadeleye devam edecektir. Eğer orada rejim elbise değiştirip YPG/PYD kılığında oraya girerse, onlar hedeftir. Milisler girerse, onlar da hiç ayrıma tabi tutulmaz. Bu terör örgütlerinin yanında TSK'ya karşı kim mücadeleye girişirse, onlar bizim karşımızda hedef olur." dedi.

"BUNDAN SONRA İCRAATA BAKACAĞIZ"

Bozdağ, "ABD'nin bize söylediklerini hayata geçirmesinin, söyledikleri kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. O nedenle bundan sonra icraata bakacağız." ifadesini kullandı.

"OPERASYONDA BURNU KANAYAN TEK SİVİL OLMADI"

"Bugüne kadar TSK'nın operasyonlarında, bırakın hayatını kaybeden, burnu kanayan bölgede tek sivil olmamıştır." diyen Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

"Türkiye'nin terör örgütüyle mücadele edip bu örgütü etkisizleştirmesi ve o topraklardan çıkartması, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve egemenliğine verilmiş çok büyük bir destektir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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