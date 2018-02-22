REJİM İLE YPG ANLAŞTI MI? AFRİN'LE İLGİLİ KRİTİK İSTİHBARATI PAYLAŞTI
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Afrin için rejim ile terör örgütü YPG'nin pazarlık yaptığı ama anlaşamadığı" duyumunu paylaştı. Bozdağ, "Türkiye, bölgedeki terör örgütleri ve bunların teröristlerini temizleyene kadar, bu mücadeleye devam edecektir. Eğer orada rejim elbise değiştirip YPG/PYD kılığında oraya girerse, onlar hedeftir. Milisler girerse, onlar da hiç ayrıma tabi tutulmaz. Bu terör örgütlerinin yanında TSK'ya karşı kim mücadeleye girişirse, onlar bizim karşımızda hedef olur" diye konuştu.
"TSK'YA KARŞI KİM MÜCADELEYE GİRİŞİRSE HEDEF OLUR"
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı konusunda, "Türkiye, bölgedeki terör örgütleri ve bunların teröristlerini temizleyene kadar, bu mücadeleye devam edecektir. Eğer orada rejim elbise değiştirip YPG/PYD kılığında oraya girerse, onlar hedeftir. Milisler girerse, onlar da hiç ayrıma tabi tutulmaz. Bu terör örgütlerinin yanında TSK'ya karşı kim mücadeleye girişirse, onlar bizim karşımızda hedef olur." dedi.
"BUNDAN SONRA İCRAATA BAKACAĞIZ"
Bozdağ, "ABD'nin bize söylediklerini hayata geçirmesinin, söyledikleri kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. O nedenle bundan sonra icraata bakacağız." ifadesini kullandı.
"OPERASYONDA BURNU KANAYAN TEK SİVİL OLMADI"
"Bugüne kadar TSK'nın operasyonlarında, bırakın hayatını kaybeden, burnu kanayan bölgede tek sivil olmamıştır." diyen Bekir Bozdağ, şunları söyledi:
"Türkiye'nin terör örgütüyle mücadele edip bu örgütü etkisizleştirmesi ve o topraklardan çıkartması, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve egemenliğine verilmiş çok büyük bir destektir."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ünlü Marketten Alacağı Bebek Tulumunun İçinde Fareler Çıktı
- Ataşehir'de Bomba Paniği! 5 Katlı Bina Boşaltıldı
- 1. Sınıf Öğrencisi Minik Ecrin Okulda Fenalaşarak Yaşamını Yitirdi
- Menbiç'te Ypg'li Teröristlerin Askeri Eğitim Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Önce Tecavüz Etti Sonra 'evlenelim' Deyip Gelinliğiyle Ortada Bıraktı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Milyonlarca İnsan, Kilometrelerce Yolu Kirli Su İçin Yürüyor
- 12 Yıl Sahibinin Mezarı Başında Bekleyen Köpek, Aynı Yerde Ölü Bulundu
- Turistleri Taşıyan Feribotta Patlama Oldu, Yolcular Denize Savruldu
- 6 Yaşındaki Çocuk, Büyü Bozma Ayini Sırasında Annesi Tarafından Öldürüldü
- Aldatıldığını Düşünen Cani Kadın, Kocasının Cinsel Organını Kesip Klozete Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar