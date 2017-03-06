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reis filminin ankara galası yapıldı

REİS FİLMİNİN ANKARA GALASI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan "Reis" filminin Ankara galası gerçekleştirildi

Tarih : 06 Mart 2017, 11:05
Puan Ver : Reis Filminin Ankara Galası Yapıldı(10/10)9


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan "Reis" filminin Ankara galası yapıldı.



Bir alışveriş merkezinde düzenlenen galaya, filmin oyuncuları Reha Beyoğlu, Özlem Balcı, Volkan Başaran, Abidin Yerebakan ve Bahar Hacıbektaşoğlu ile davetliler katıldı.



Filmde Erdoğan'ı canlandıran oyuncu Reha Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oynamanın "paha biçilemez" olduğunu vurguladı.



 



kaynak:milliyet








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