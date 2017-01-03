

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi.



Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 8 kişinin ifadelerinin alınması devam ederken, 6 kişi daha gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulan 14 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Bu arada, teröristin görüntülerinin medyada yer almasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne vatandaşlar tarafından ihbarlar yapıldığı öğrenildi.



İhbarları değerlendiren polisler, bazı adreslere giderek veya ulaşım noktalarında şüpheliler üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulaması yapıyor.



2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Atatürk Havalimanı'nda yabancı uyruklu 2 kişi daha gözaltına alındı.







kaynak:habertürk