Reina'da Yıkım Başladı
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REİNA'DA YIKIM BAŞLADI


REİNA'DA YIKIM BAŞLADI
Tarih : 22 Mayıs 2017, 11:38
Puan Ver : Reina'da Yıkım Başladı(6/10)3


Ünlü eğlence mekanı Reina sabah saatlerinden itibaren yıkılmaya başlandı. İş makinelerinin erken saatlerinde başladığı çalışma sonunda Reina tamamen yıkıldı.



AYKIRI YAPILAŞMA



Reina'da Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırı yapılaşmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi yıkım ekipleri daha önce alınan yıkım kararını uyguladı.



45 DAKİKADA TARİH OLDU



Konuya yakın bir kaynak, yıkım işleminden kendilerinin de haberi olmadığını belirterek, iş makinelerinin alandan ayrıldığını aktardı. Reina'daki yıkımın nedeni ile ilgili ise net bir bilgi alınamadı. Şirkete yakın bir kaynak "Bizim için de beklenmedik bir durum oldu. Yıkım 45 dakika sürdü. Yıktılar çıktılar" diyerek iş makinelerinin alandan ayrıldığını aktardı.



 



kaynak:sabah








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