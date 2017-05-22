

Ünlü eğlence mekanı Reina sabah saatlerinden itibaren yıkılmaya başlandı. İş makinelerinin erken saatlerinde başladığı çalışma sonunda Reina tamamen yıkıldı.







AYKIRI YAPILAŞMA







Reina'da Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırı yapılaşmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi yıkım ekipleri daha önce alınan yıkım kararını uyguladı.







45 DAKİKADA TARİH OLDU







Konuya yakın bir kaynak, yıkım işleminden kendilerinin de haberi olmadığını belirterek, iş makinelerinin alandan ayrıldığını aktardı. Reina'daki yıkımın nedeni ile ilgili ise net bir bilgi alınamadı. Şirkete yakın bir kaynak "Bizim için de beklenmedik bir durum oldu. Yıkım 45 dakika sürdü. Yıktılar çıktılar" diyerek iş makinelerinin alandan ayrıldığını aktardı.







kaynak:sabah