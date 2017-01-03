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reina'da o gece! polis 'sağ olanlar el kaldırsın' deyince...

REİNA'DA O GECE! POLİS 'SAĞ OLANLAR EL KALDIRSIN' DEYİNCE...

Geçen yıl olduğu gibi yeni yıla Reina'da girip İstanbul tatili yapmak isteyen ve Düsseldorf'tan gelen 4 arkadaş, saldırı sırasında yaşadıklarını anlattı.

Tarih : 03 Ocak 2017, 09:32
Puan Ver : Reina'da O Gece! Polis 'sağ Olanlar El Kaldırsın' Deyince...(9/10)8


Geçen yıl olduğu gibi yeni yıla Reina'da girip İstanbul tatili yapmak isteyen ve Düsseldorf'tan gelen 4 arkadaş, saldırı sırasında yaşadıklarını anlattı.



Yer olmadığı için arkadaşlarıyla terasa yönlendirildiklerini belirten Oğuzhan Yangın (23), “Saat 01.15'te Reina çalışanlarından birisi bize çarparak kaçmaya başladı. Bu sırada bağrışmalar ve silah sesleri gelmeye başladı. Kendimizi yere attık. Bar kısmına doğru bakınca da yüzü maskeli saldırganı uzun namlulu silahla insanları tararken gördüm. Arka taraftaki kırık bir camdan çıkarak kurtulduk. Bizi mekânın son kısmında olmamız kurtardı” dedi.



İnşaat sektöründe çalışan Akın Selçuk, “Birden bir patlama sesi duyuldu. Saldırgan bar bölümüne gelene kadar çok silah sesi duymadık. Dakikalar boyunca taradı. Sonra siren sesleri geldi. İçeri birkaç kişi geldi, polis olduklarını söylediler. ‘Sağ kalanlar el kaldırsın' dediler. Güvenemedik. Bunun sağ kalanları da öldürmek için düzenlenen bir Oyun olabileceği aklımıza geldi. El kaldırmadık” diye konuştu.



Berber Hüseyin Akkaya ise “Yaşadıklarımızdan sonra dönüşü erkene almayı düşünüyoruz” dedi.



Otomotiv sektöründe çalışan Samet Dirimeşe de saldırı anını “Küçük bir duvara çıkıp tam denize atlamayı düşünürken, birisinin suya atlarken betona çakıldığını gördüm. O sırada arkadaşım beni aşağı çekti. Sürünerek dışarı çıktık” diye anlattı.



 



kaynak:milliyet








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