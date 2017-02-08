

Ortaköy'deki Reina gece kulübüne terör saldırısına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 10 şüpheli daha "DEAŞ örgütü üyesi olmak" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.







kaynak:habertürk