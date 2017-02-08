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REİNA SORUŞTURMASINDA 10 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ


REİNA SORUŞTURMASINDA 10 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Tarih : 08 Şubat 2017, 15:29
Puan Ver : Reina Soruşturmasında 10 Şüpheliye Tutuklama Talebi(9/10)10


Ortaköy'deki Reina gece kulübüne terör saldırısına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 10 şüpheli daha "DEAŞ örgütü üyesi olmak" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



 



kaynak:habertürk








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