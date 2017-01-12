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REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME: GÖZALTI SAYISI 35'E ÇIKTI!


REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME: GÖZALTI SAYISI 35'E ÇIKTI!
Tarih : 12 Ocak 2017, 17:47
Puan Ver : Reina Saldırısıyla İlgili Flaş Gelişme: Gözaltı Sayısı 35'e Çıktı!(6/10)6


Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina isimli eğlence mekanında gerçekleştirilen kanlı saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Soruşturmayı sürdüren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gerçekleşen gözaltı sayısının 35'e yükseldiği öğrenildi. Saldırgan Abdulgadir Masharipov'un saldırıyı nasıl ve kimlerden destek alarak planladığına ilişkin araştırmasını derinleştiren Başsavcılık, İstanbul Pendik, Silivri, Zeytinburnu, Sefaköy ve Kayaşehir'deki çok sayıda adreste arama ve gözaltı işlemi yaptı. Katilin Zeytinburnu'nda taksi parasını ödettirdiği kafe çalışanlarının da aralarında bulunduğu gözaltındaki 35 şüphelinin İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ediyor.



Diğer taraftan 'Ebu Muhammed Horosani' kod isimli katil Masharipov'u arama çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.



 



kaynak:sabah








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