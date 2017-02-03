REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ 11 TUTUKLAMA TALEBİ
Ortaköy'deki Reina gece kulübüne terör saldırısı soruşturmasında 11 şüpheli “DEAŞ örgütü üyesi olmak” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Ortaköy'deki Reina gece kulübüne terör saldırısı soruşturmasında 11 şüpheli “DEAŞ örgütü üyesi olmak” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
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