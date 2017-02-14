REİNA SALDIRISININ PLANLAYICISI YAKALANDI
BURDUR'da hakkında tutuklama kararı verilen İstanbul'daki Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu belirlenen Türk asıllı Fransız vatandaşı A.S., İstanbul'da yakalandı. Savcılık, şüphelinin üzerinden Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evin kira kontratının ele geçirildiğini açıklandı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bir süredir DEAŞ terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan, yılbaşı gecesi İstanbul'da düzenlenen Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu belirlenen ve Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evin kira kontratını üzerinde bulundurduğu tespit edilen Antalya nüfusuna kayıtlı, aynı zamanda Fransa vatandaşı A.S.'nin İstanbul'da yakalandığı belirtildi. 2 gün önce yakalandığı belirtilen erkek şüpheli A.S. hakkında Burdur Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verildiği kaydedildi
kaynak:milliyet
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