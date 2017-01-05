Teröre Karşı Dağ Gibi Tepki
Rüzgar Erkoçlar: Defalarca Aldatıldım!
Chp Genel Başkan Yardımcısı Budak Açıklaması
Devrim Muhafızları'na Bağlı 6 Milis Suriye'de Öldürüldü
2 İsim Resmen Trabzonspor'da
Reina Saldırısını Öven Paylaşımlar Hakkında Soruşturma
Otomobil Satışları Rekor Kırdı
Cinnet Geçirdi, Yaptıklarına Kendi De İnanamadı
Çeyrek Altının Tahtı 2016'da Sallandı
Cem Yılmaz'dan Kedi Haberlerine Sert Tepki!..
Sırt Kaşıntısı Neden Olur? Nasıl Önlenir?
İncirlik'te Ne İşleri Var
Fetö Kitaplarını Toprağa Gömmüşler
Kimse Bunu Beklemiyordu!
Tek Yumurta İkizleri Aynı Adamla Evleniyor!
Artık O Alanlarda Sigara İçilemeyecek!
Bu Kadar Yüksek Bes Teşviki Dünyada Yok
Göle Sürüklenen Teknesini Kurtarmak İsterken...
Reina Saldırısında İkinci Terörist Şüphesi
Dell 27” Usb-C Ultra İnce Monitörünü Tanıtıyor

REİNA SALDIRISINI ÖVEN PAYLAŞIMLAR HAKKINDA SORUŞTURMA


REİNA SALDIRISINI ÖVEN PAYLAŞIMLAR HAKKINDA SORUŞTURMA
Tarih : 05 Ocak 2017, 14:28
Puan Ver : Reina Saldırısını Öven Paylaşımlar Hakkında Soruşturma(8/10)9


Ortaköy'deki Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada övücü paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortaköy'de ünlü gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası, sosyal medyada saldırıyı öven, "Oh olsun..." şeklinde paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.



20'YE YAKIN HESAP İNCELENİYOR



Şuana kadar 20'ye yakın sosyal medya hesabın incelenmeye alındığı öğrenilirken, tespit edilen hesap sahipleri hakkında gözaltı kararı verileceği belirtildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Reina  Saldırısını  Öven  Paylaşımlar  Hakkında  Soruşturma    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER