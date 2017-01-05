

Reina katliamı ile ilgili bir son dakika gelişmesi daha... İstihbarat uzmanları, Reina katliamında iki teröristin olduğunu ileri sürdü. Ortaya çıkan görüntülerdeki pantolon detayı bu şüpheyi kuvvetlendirdi. Zeytinburnu'nda evden çıkan terörist ile Reina'daki saldırganın pantolonların farklı renkte olduğu görüldü.



Reina katliamında ikinci bir terörist olduğu şüphesi güçlendi. İstihbarat uzmanlarından aldığı bilgiye göre, kanlı saldırıyı iki DAEŞ'li teröristin gerçekleştirdiği iddia edildi. Kırgız uyruklu olduğu belirlenen ve selfie videosu yayınlanan saldırganın 'gözcü' olduğu ileri sürüldü. Ancak katliamı yapan teröristin yüzünü çok iyi gizlediği ve net bir görüntüsünün ele geçirilemediği öne sürüldü. Saldırıyla ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan görüntüler ise iki farklı teröristin olabileceği şüphesini güçlendirdi. Reina'ya ateş ederek giren teröristle Zeytinburnu'nda kaldığı evden çıkan saldırganın pantolonun rengi ve biçiminin farklı olması dikkat çekti. Görgü tanıklarından bazılarının ifadesinde de iki teröristin ateş ettiği bilgisi yer aldı.







kaynak:milliyet