

Reina saldırısı davası, milyonluk gasp davasıyla birleşti. 2 milyonluk gaspın arkasından DEAŞ'lılar çıktı.



Yaklaşık 1 yıl önce İstanbul Yenibosna'da gerçekleştirilen, 2 milyon dolar gibi bir paranın gasp edildiği dava, Reina saldırısı davası ile birleşti. Davaların birleştirilmesinin gerekçesi, kaçırılan 2 milyon dolar paranın Reina saldırısıyla ilişkili DEAŞ'lı militanlara verildiği tespit edildi.







kaynak:sabah