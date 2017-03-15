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reina saldırısı davasıyla o davayla birleşti

REİNA SALDIRISI DAVASIYLA O DAVAYLA BİRLEŞTİ

Reina saldırısı davası, milyonluk gasp davasıyla birleşti. 2 milyonluk gaspın arkasından DEAŞ'lılar çıktı.

Tarih : 15 Mart 2017, 16:19
Puan Ver : Reina Saldırısı Davasıyla O Davayla Birleşti(10/10)8


Reina saldırısı davası, milyonluk gasp davasıyla birleşti. 2 milyonluk gaspın arkasından DEAŞ'lılar çıktı.



Yaklaşık 1 yıl önce İstanbul Yenibosna'da gerçekleştirilen, 2 milyon dolar gibi bir paranın gasp edildiği dava, Reina saldırısı davası ile birleşti. Davaların birleştirilmesinin gerekçesi, kaçırılan 2 milyon dolar paranın Reina saldırısıyla ilişkili DEAŞ'lı militanlara verildiği tespit edildi.



 



kaynak:sabah








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