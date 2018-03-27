REINA SALDIRISI DAVASINDA 2 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 45'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada, 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.
AVUKATLAR TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanıklar ve avukatları tahliyeye ilişkin talepte bulundu.
Müşteki avukatları ise tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.
2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ulugbek Khuda Ayberdiev ve Maitibake Tusunmaimaiti'nin tahliye edilmesine karar verdi.
DAVA 18-19 TEMMUZ'A ERTELENDİ
Dijital raporların beklenmesini kararlaştıran heyet, bir sonraki duruşmanın 18-19 Temmuz'da Silivri'de yapılmasına hükmetti.
Kaynak: haberinburada
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