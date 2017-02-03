REİNA SALDIRGANI TERÖRİSTİN EŞİNE TUTUKLAMA TALEBİ
Reina saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak", "nitelikli şekilde öldürmeye yardım etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Son dakika: Reina saldırganı teröristin eşine tutuklama talebi
Şüpheliler arasında saldırgan Abdülkadir Masharipov'un eşi de bulunuyor.
KARISI DA DEAŞ MENSUBU
Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında şüpheli Zarina N.'nin saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi olduğu ve DEAŞ terör örgütü mensubu olduğuna dikkat çekildi.
KİMLİĞİNİ GİZLEMİŞ
Zarina N.'nin yakalandıktan sonra gerçek kimliğini gizlediği belirtilen yazıda, “Kimliğini gizleyerek Fatıma Abdurrahim kod ismini kullanmıştır” denildi.
2 DEAŞLI ÇOCUĞU GÖTÜRDÜ
Şüpheli Zarina N.'nin yakalanmadan bir gün önce saldırgan erkek çocuğunu eve gelen iki DEAŞ'lı teröristce tespit edilemeyen Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS) evine götürüldüğü anlatıldı.
Ayrıca yazıda söz konusu kadının, kocası tarafından, “Burada kalırsanız zarar görürsünüz” demesinden sonra kaldığı evden DEAŞ'lılar tarafından alınarak Esenyurt'taki YTS evine götürüldüğü de anlatıldı.
kaynak:hürriyet
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