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reina saldırganı adliyeye sevkedildi

REİNA SALDIRGANI ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Yılbaşı gecesi Reina'daki katliamı gerçekleştiren saldırgan Abdulkadir Masharipov adliyeye sevkedildi.

Tarih : 11 Şubat 2017, 14:43
Puan Ver : Reina Saldırganı Adliyeye Sevkedildi(10/10)12


Yılbaşı gecesi Reina'daki katliamı gerçekleştiren saldırgan Abdulkadir Masharipov adliyeye sevkedildi.



15 Ocak'ta Esenyurt'ta saklandığı evde yakalanan Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Masharipov sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Reina  Saldırganı  Adliyeye  Sevkedildi    haber

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